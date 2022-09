YA ESTÁ ACTIVA LA PREINCRIPCIÓN PARA THE KING OF FIGHTERS ARENA DE NETMARBLE

Prepárese para el juego de acción PVP con esta nueva experiencia de batalla extrema

LOS ÁNGELES, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles de alta calidad, anunció que la preinscripción para THE KING OF FITHERS ARENA, la secuela de su flamante juego PVP de acción en tiempo real THE KING OF FIGHERS ALL STARS, ya está activa a través del sitio web oficial de preinscripción, Apple App Store y Google Play.

Varias recompensas estarán disponibles por tiempo limitado durante el lanzamiento, e incluyen la colección Fighter Illust y la colección Fighter Background para embellecer y representar a su guerrero, una versión limitada del título especial y el panel de título.

El sitio web de preinscripción ofrece un análisis más exhaustivo de la experiencia de juego de THE KING OF FIGHTERS ARENA y de las habilidades de cada guerrero en batalla con los "videos de presentación de los guerreros". Los videos de los 37 guerreros del juego se publicarán en las semanas previas al lanzamiento y todos los guerreros podrán lugar, así los jugadores podrán mantenerse actualizados y ver qué guerrero elegirán para convertirse en campeones. La hoja de ruta actualizada también comparte cómo se expandirá el juego, ya que los jugadores pueden esperar que la variedad y experiencia de THE KING OF FIGHTERS ARENA crezcan a través de colaboraciones y eventos especiales.

Además, THE KING OF FIGHTERS ARENA ofrecerá integración a la cadena de bloques. Los fanáticos pueden visitar el sitio web de preinscripción para revisar el informe técnico sobre economía de cadena de bloques de THE KING OF FIGHTERS ARENA, con detalles sobre el token FCT, la economía del juego y la información de los NFT. Los jugadores podrán ganar Fight Money (FM), la moneda del juego, preparando al controlador en las peleas. Luego, FM se puede intercambiar con el Fighters' Club Token (FCT) para otras transacciones de cadena de bloques. Varias "tarjetas de combate" también estarán disponibles a través del mercado de NFT del juego.

THE KING OF FIGHTERS ARENA estará disponible en Google Play, App Store y también a través de una versión para PC. Los jugadores experimentarán batallas PVP rápidas en todo el mundo en entornos optimizados provistos por la gestión estable de Netmarble. El título admitirá inglés, chino tradicional, indonesio, tailandés, español, italiano, francés, portugués, ruso, alemán y muchos otros idiomas.

Para mantenerse al día con todas las novedades y actualizaciones de THE KING OF FIGHTERS ARENA, siga las páginas oficiales en Discord, Facebook y Twitter.

©SNK CORPORATION © Netmarble Corp. y Netmarble Neo Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Netmarble Corporation

Creado en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Seven Knights 2, Ni no Kuni: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y MARVEL Future Fight. Como empresa matriz de Kabam y SpinX Games, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

FUENTE Netmarble

