YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LOS ANGELES AUTO SHOW® DIEZ DÍAS, CIENTOS DE VEHÍCULOS NUEVOS Y PRUEBAS DE CONDUCCIÓN ILIMITADAS PARA EL SUR DE CALIFORNIA

LOS ÁNGELES, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Diez días, cientos de los últimos modelos de autos, furgonetas, todoterrenos, híbridos y vehículos eléctricos de fabricantes de autos de todo el mundo. Todo a la vista, con las puertas abiertas y las pistas de pruebas en funcionamiento desde el momento en que se inaugura la feria. Las entradas para Los Angeles Auto Show® 2026, presentado por Chevron con Techron, ya están a la venta en laautoshow.com. A la entrada Any Day para ir cualquier día, disponible desde junio, se suman ahora las entradas para el día de inauguración, las entradas para días laborables, las entradas con acceso prioritario los fines de semana, los paquetes familiares para cuatro personas y las visitas guiadas VIP. La feria vuelve al Los Angeles Convention Center del 20 al 29 de noviembre y, por tiempo limitado, algunas entradas tienen un descuento del 10 % hasta el 14 de agosto.

2026 Los Angeles Auto Show tickets on sale.

Estas entradas salen a la venta en el mercado de vehículos nuevos más competitivo del país. California es el estado que más vehículos nuevos compra, y solo los condados de Los Ángeles y Orange sumaron 595 112 matriculaciones de vehículos nuevos en 2025, según datos de Experian facilitados por la Greater Los Angeles New Car Dealers Association. Eso supone más autos nuevos en un solo mercado del sur de California que los que se matriculan en la mayoría de los estados en todo un año, y es por eso por lo que los fabricantes de autos de todo el mundo traen primero sus productos más novedosos a este salón, y por lo que todo lo que ocurre aquí en noviembre marca las tendencias que se observan en el resto del país en primavera.

Durante diez días, las marcas que compiten por esos compradores lo dan todo en un mismo edificio. Los compradores pueden comparar toda la oferta del mercado en una sola tarde, sentándose en una camioneta grande, un crossover eléctrico y un sedán híbrido de tres fabricantes de autos diferentes en el plazo de una hora, en la misma acera, sin cita previa, sin solicitud de crédito y sin que nadie trabaje a comisión. Los entusiastas encontrarán los lowriders, autos personalizados y exóticos en The Underground y en los pabellones especializados, donde los constructores, los soñadores y los tuneadores cuentan sus historias en vivo desde el piso de exhibición.

"Durante 119 años, la feria Los Angeles Auto Show ha formado parte de la historia de esta ciudad y del legado del automóvil", afirmó Terri Toennies, presidenta de Los Angeles Auto Show. "Generaciones de habitantes del sur de California han encontrado en esta sala su primer auto, el auto de sus sueños y su vehículo ideal para el día a día, y fabricantes de autos de todo el mundo siguen trayendo aquí sus últimas novedades porque saben que en Los Ángeles les dirán la verdad al respecto. La puesta a la venta hoy de todas las categorías de entradas es una invitación a formar parte de ello, tanto si está buscando qué hacer a continuación, como si viene a pasar el día con su familia o a celebrar la cultura del automóvil que esta ciudad ha aportado al mundo".

MÁS PARA CONDUCIR, MÁS POR DESCUBRIR

La edición de 2026 de la feria recupera las experiencias que hacen que el sur de California vuelva año tras año, con nuevas atracciones, anuncios de marcas y estrenos de vehículos que se irán desvelando a lo largo del otoño.

Pruebas de conducción en carretera, circuitos de pruebas y recorridos en recintos cerrados: póngase al volante o acompañe al conductor en los modelos más nuevos a gasolina, híbridos y eléctricos por las vías públicas del centro de la ciudad y en una serie de circuitos cubiertos y al aire libre, incluido el LADWP Test Track.

Circuitos de aventura Camp Jeep y Ford Bronco Built Wild: recorra pendientes, espacios angulados y obstáculos creados dentro del centro de convenciones con un conductor profesional, donde los últimos modelos de Jeep y Ford Bronco demostrarán de lo que son capaces.

The Underground: el centro de la cultura automotriz de la feria, que celebra la expresión popular y a las personas, talleres y clubes detrás de los lowriders, autos personalizados, tuneados y exóticos.

Exposiciones temáticas: uno de los rincones más populares de la feria, las salas temáticas volverán con una selección de autos personalizados, modelos exóticos poco comunes, muscle cars, lowriders, restauraciones y mucho más.

Todas las experiencias de conducción mencionadas anteriormente están incluidas en el precio de la entrada. Las visitas guiadas VIP, recorridos a cargo de expertos por las zonas más destacadas de la feria, tanto para los aficionados de toda la vida como para los niños curiosos, se venden por separado, pero también incluyen una entrada a la feria para disfrutar de todas las atracciones.

Chevron con Techron es el patrocinador principal de Los Angeles Auto Show 2026, tal y como se anunció en julio, y está preparando una experiencia exclusiva en el recinto en la que se presentará la nueva generación de Techron, junto con una oferta ampliada de actividades para toda la familia y ofertas en las entradas. Los detalles se darán a conocer antes de la feria.

PRECIOS OFICIALES DE LAS ENTRADAS

Los Angeles Auto Show 2026 no admite pagos en efectivo. Las entradas anticipadas se pueden comprar por Internet en www.laautoshow.com/tickets. Todos los precios incluyen las tasas de servicio, y el descuento adicional del 10 % es válido para las entradas Any Day, Opening Day, Weekdays y Priority Entry hasta el 14 de agosto; se aplica automáticamente al finalizar la compra.

Entrada para cualquier día (Any Day):

Adultos a partir de 13 años: $25

Personas mayores de 65 años o más: $13

Niños de 6 a 12 años: $13

Niños menores de 6 años: gratis

Hoy en oferta:

Día de inauguración, viernes 20 de noviembre: adultos: $20; personas mayores: $9; niños: $9

Solo entre semana, de lunes a jueves, del 23 al 26 de noviembre: adultos: $22; personas mayores: $11; niños: $11

Entrada prioritaria los fines de semana, sábados y domingos: adultos: $45; personas mayores: $23; niños: $23

Paquetes familiares para cuatro personas, miércoles y jueves de la semana de Acción de Gracias, 25 y 26 de noviembre: $66

Visita guiada VIP: $95 por adulto, $45 por niño; disponibilidad y horario por confirmar

Las promociones especiales no son acumulables, y todas las entradas están sujetas a las tasas de servicio y tramitación aplicables. Los precios de la venta anticipada de entradas son válidos en línea hasta el 19 de noviembre de 2026.

Para obtener más información, visite laautoshow.com.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW

Fundado en 1907, Los Angeles Auto Show® es uno de los eventos del sector del automóvil más antiguos e influyentes del mundo, así como un punto de referencia para los compradores de autos, los aficionados, las familias, los medios de comunicación y la industria mundial. La feria, que se celebra anualmente en el Los Angeles Convention Center, cuenta con la participación de fabricantes de autos de todo el mundo, estrenos de modelos, pruebas de conducción, tecnología, actividades relacionadas con el estilo de vida y la cultura automovilística del sur de California, en el mercado de vehículos más importante de Estados Unidos. Los Angeles Auto Show 2026 tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre de 2026. Para obtener más información, visite laautoshow.com.

AutoMobility LA, la jornada para los medios y la industria, tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026. Las puertas estarán abiertas al público del 20 al 29 de noviembre de 2026. LA Auto Show es propiedad de ANSA Productions, que también se encarga de su gestión. Para recibir las últimas noticias e información sobre la feria, siga a LA Auto Show en Facebook, Instagram, X y LinkedIn, y suscríbase a las alertas en laautoshow.com.

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FUENTE Los Angeles Auto Show