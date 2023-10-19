亚裔名人堂入选典礼将致力于推动人道主义活动

该典礼将有助于缓和巴以危机、奖学金的设立和全年计划的制定

洛杉矶2023年10月19日 /美通社/ -- 为推动人道主义事业，亚裔名人堂将第19 届年度入选典礼的范围扩大，除了资助学院研究员以外，希望能协助缓解巴以危机。2023 年度典礼将于 2023 年 10 月 21 日在洛杉矶比特摩尔千禧酒店举行。

"美国的地位和世界尊严离不开亚裔和原住民在成就、服务和领导力方面的突出贡献。今年亚裔名人堂的入选者展现了启迪未来的勇气和同情心，"亚裔名人堂总裁兼行政总裁 Maki Hsieh 表示。Hsieh 女士是录音学院成员，同时也是 ADL 区域委员会中唯一的亚裔董事会成员。

典礼表演者为艺术大使 Robby Krieger (The Doors) 以及 Ed Roth (Joe Walsh)，入选者包括 Hiro Yamamoto (Soundgarden)、 Maki Mae (America's Got Talent)、 Linda Taylor (Namie Amuro) 和 Leo Costa (Herb Alpert) 等。典礼将由 KTLA 5 早间新闻主播 Frank Buckley 担任仪式司仪。

亚裔名人堂成立于 2004 年，由 Robert Chinn 基金会为彰显其创始家族在美国 160 年历史而创立。亚裔名人堂致力于构建本地和全国各地之间的文化纽带，并于 2020 年成为一家非营利性慈善机构。Kako'o Maui 通过他们的 Maui 慈善项目达成了 200 万美元的目标。该慈善机构此前曾向蒙特利公园市的枪击受害者家庭、乌克兰难民和联合国土耳其危机基金提供了直接援助。

从 2019 年起，学院研究员们得到了实践项目、导师和技术的资助。部分研究员还获得了紧急住房和生活津贴。学院研究员除了从事自身工作之外，还参与了包括从圣莫尼卡学院到华盛顿大学和波士顿东北大学等在内的学校工作。有 40 余名大学艺术家学者于本月通过 Artellect（由斯坦福大学的 Peter Lee 和 Andrew Lee 兄弟主导的体验式艺术设施孵化器）加入了学院。

Getty Images 红毯活动将于下午 4:00 开始，节目将从晚 6:30 持续到晚 9:00。

媒体可通过 asianhalloffame.com/pressroom 申请采访 。

关于亚裔名人堂

创立于 2004 年，亚裔名人堂是一家旨在通过提升亚裔和原住民在领导力、服务以及对美国和全球的贡献方面的影响力，促进社会发展的传统平台。名人堂常年为本地青年提供培训服务、赋予女性领导力、推广跨文化内容并加强相关法规的制定。可致电 (626) 600-9418 联系高级副总裁 Rochelle Srigley， 也可访问 www.asianhalloffame.org。

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