亚裔名人堂在创办人晚宴上扩大社区影响力

西雅图慈善家 Jerry Lee 与 Charlene Lee 夫妇于座无虚席的慈善晚宴上入选年度人物

西雅图2026年8月19日 /美通社/ -- 创立于西雅图的亚裔文化传承平台亚裔名人堂（Asian Hall of Fame，AHOF） 于8月14日在 Washington Athletic Club 举行创办人晚宴（Founders Gala），进一步扩大其社区影响力。

慈善家 Jerry Lee 与 Charlene Lee 夫妇由同为名人堂年度人物的 Omar Lee 与 Christine Lee 夫妇颁授 2026年度人物（Class of 2026），宣布其正式进入亚裔名人堂。11月5日在洛杉矶将举行年度人物典礼。艾美奖得主、KOMO News 主播 Molly Shen 担任当日晚宴司仪。

曾任 MG2 执行长（CEO） 的 Jerry Lee 与妻子 Charlene Lee 成为年度人物凸显两人长期以来对慈善事业及西雅图小区领导工作的投入。值得注意的是，Jerry Lee 是当年名人堂四名创始委员之一，曾参与构思及建立名人堂最初构想。

Jerry 与 Charlene Lee 表示，他们作为华人，很感谢能进入亚裔名人堂。他的许多慈善精神都来自父母影响，他的父母白手起家，养大 6 个孩子，在波特兰市区经营杂货店 30 多年，当地治安不太好，附近店家常被破坏、涂鸦甚至闯空门，但他父亲的店从来没有被闯过，原因是父亲会在有人没钱买食物时让他们先拿走，甚至接受欠条。母亲有一次看到收款机里一大堆白色纸条，才发现父亲让很多领退休金的人先赊账。而最感人的地方是这些人最后都把钱还了，一笔都没有赖掉。

他认为，那家店之所以受到整个社区保护，是因为大家知道那不只是杂货店，而是一个属于社区、让人感到安全和被照顾的家庭场所。父母的善意和乐于助人的精神也影响他继续回馈社区。

名人堂 CEO 谢明锦表示，在场的人能被邀请和肯定不是因为其财富或头衔，而是因为他们本身就是很好和友善的人。西雅图是名人堂的发源地，在这里举办晚宴具有特殊意义。西雅图是一座充满进步理念的城市，是很多大企业总部的所在地，希望名人堂能在这座城市展现领导力、创意和创新力。

活动所得款项将用于支持 AHOF 的女性在科技娱乐科学运动奖学金计划，该计划面向所有族裔背景的女性。今年奖学金有 107 名女性申请，申请者来自 32 个州以及波多黎各，最终有三名来自华盛顿的奖学金得主，她们走上红毯，并接受奖学金支票与奖项，她们分别是 Samantha Rosales（Native Indian College）、Stormy Woodenlegs-Boling（Native Indian College）以及 Brianna Pavan Lopez（Washington High School）。

慈善晚宴获得多家当地赞助商支持，包括 Microsoft、Gobo Enterprises、Omar 与 Christine Lee、Mary Knell、Jon 与 Bobbe Bridge、Aaron Olson、Derek Chinn，以及 Muckleshoot Indian Tribe。

为晚宴增添西雅图独特音乐氛围的，包括名人堂亲善大使 Krist Novoselic（Nirvana） 及年度人物 Soundgarden 成员 Kim Thayil。

音乐总监 Ed Roth 与年度人物 Hiro Yamamoto（Soundgarden）、年度人物 Daniel Pak（Totem Star）、Maki Mae（America's Got Talent）、Ben Smith（Heart）、Danny Godinez（Heart） 以及 Derek Chinn 一同演出。

为表彰连续五年对 AHOF 的支持，西雅图港务委员（Port of Seattle Commissioner）兼 AHOF 年度人物 Sam Cho 向 Jon 与 Bobbe Bridge 及代表 Seattle Seahawks（西雅图海鹰队） 出席的 Mike Flood 颁发 Sapphire Awards（蓝宝石奖）。Global Council 创办人 Mary Knell 则向 AHOF Founder Robert Chinn Foundation（AHOF 创办人 Robert Chinn 基金会） 颁发奖项，由 Karen Wong、Letitia Fong、Aaron Olson 以及 Taylor Safstrom 代表接受。

抽奖活动的奖品由多名年度人物及合作机构捐赠，包括年度人物、Seattle SuperHawks 球队老板兼总裁 Jacqueline Yang、Washington Athletic Club、Hermès、Louis Vuitton，及入选者、Din Tai Fung（鼎泰丰）管理合伙人 David Wasielewski。

Natalie Worthy（2026年华盛顿小姐）、Amber Elizabeth Pike（2025年华盛顿小姐）以及 Amanda Hoang（2023年贝尔维尤小姐） 负责抽出获奖者。

出席晚宴的知名嘉宾包括 驻西雅图台北经济文化办事处（TECO Seattle）、Seattle SuperHawks 球队老板 Pierre Crockrell Sr.、Seattle Magazine 年度人物 Jonathan Sposato、St. John 年度人物 Kristen Lui、艾美奖得主 Mimi Gan、Dalma Ashby（2026年翡翠城小姐），以及 Maricres Castro（2021年华盛顿国际小姐）。

关于亚裔名人堂 亚裔名人堂成立于2004年，旨在透过促进跨文化合作，推动亚洲与原住民族的传承与发展，让所有社区受益。其工作领域包括创伤倡议（Trauma Advocacy）、传承保存（Legacy Preservation）、劳动力发展（Workforce Development），以及科技、娱乐、科学与体育领域女性发展（Women In Tech, Entertainment, Science & Sports）。

联络方式：[email protected]，电话：(626) 600-9418，www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame