亞裔名人堂在創辦人晚宴上擴大社區影響力

西雅圖慈善家 Jerry Lee 與 Charlene Lee 夫婦於座無虛席的慈善晚宴上入選年度人物

西雅圖2026年8月19日 /美通社/ -- 創立於西雅圖的亞裔文化傳承平台 亞裔名人堂（Asian Hall of Fame，AHOF） 於8月14日在 Washington Athletic Club 舉行創辦人晚宴（Founders Gala），進一步擴大其社區影響力。

慈善家 Jerry Lee 與 Charlene Lee夫婦由同為名人堂年度人物的 Omar Lee 與 Christine Lee夫婦頒授 2026年度人物（Class of 2026），宣布其正式進入亞裔名人堂。11月5日在洛杉磯將舉行年度人物典禮。艾美獎得主、KOMO News主播 Molly Shen 擔任當日晚宴司儀。

曾任 MG2 執行長（CEO） 的 Jerry Lee 與妻子 Charlene Lee成為年度人物凸顯兩人長期以來對慈善事業及西雅圖社區領導工作的投入。值得注意的是，Jerry Lee 是當年名人堂四名創始委員之一，曾參與構思及建立名人堂最初構想。

Jerry 與 Charlene Lee表示，他們作為華人，很感謝能進入亞裔名人堂。他的許多慈善精神都來自父母影響。他的父母白手起家，養大 6 個孩子，在波特蘭市區經營雜貨店 30 多年，當地治安不太好，附近店家常被破壞、塗鴉甚至闖空門，但他父親的店從來沒有被闖過，原因是父親會在有人沒錢買食物時讓他們先拿走，甚至接受欠條。母親有一次看到收銀機裡一大堆白色紙條，才發現父親讓很多領退休金的人先賒帳。而最感人的地方是這些人最後都把錢還了，一筆都沒有賴掉。

他認為，那家店之所以受到整個社區保護，是因為大家知道那不只是雜貨店，而是一個屬於社區、讓人感到安全和被照顧的家庭場所。父母的善意和樂於助人的精神也影響他繼續回饋社區。

名人堂CEO謝明錦表示，在場的人能被邀請和肯定不是因為其財富或頭銜，而是因為他們本身就是很好和友善的人。西雅圖是名人堂的發源地，在這裡舉辦晚宴具有特殊意義。西雅圖是一座充滿進步理念的城市，是很多大企業總部的所在地，希望名人堂能在這座城市展現領導力、創意和創新力。

活動所得款項將用於支持 AHOF的女性在科技娛樂科學運動獎學金計畫，該計畫面向所有族裔背景的女性。今年獎學金有107名女性申請，申請者來自32 個州以及 波多黎各，最終有三名來自華盛頓的獎學金得主，她們走上紅毯，並接受獎學金支票與獎項，她們分別是Samantha Rosales（Native Indian College）、Stormy Woodenlegs-Boling（Native Indian College）以及 Brianna Pavan Lopez（Washington High School）。

慈善晚宴獲得多家當地贊助商支持，包括 Microsoft、Gobo Enterprises、Omar 與 Christine Lee、Mary Knell、Jon 與 Bobbe Bridge、Aaron Olson、Derek Chinn，以及 Muckleshoot Indian Tribe。

為晚宴增添西雅圖獨特音樂氛圍的，包括名人堂親善大使Krist Novoselic（Nirvana） 及年度人物Soundgarden 成員 Kim Thayil。

音樂總監 Ed Roth 與年度人物Hiro Yamamoto（Soundgarden）、年度人物Daniel Pak（Totem Star）、Maki Mae（America's Got Talent）、Ben Smith（Heart）、Danny Godinez（Heart） 以及 Derek Chinn 一同演出。

為表彰連續五年對 AHOF 的支持，西雅圖港務委員（Port of Seattle Commissioner）兼 AHOF 年度人物Sam Cho 向 Jon 與 Bobbe Bridge 及代表 Seattle Seahawks（西雅圖海鷹隊） 出席的 Mike Flood 頒發 Sapphire Awards（藍寶石獎）。Global Council 創辦人 Mary Knell 則向 AHOF Founder Robert Chinn Foundation（AHOF 創辦人 Robert Chinn 基金會） 頒發獎項，由 Karen Wong、Letitia Fong、Aaron Olson 以及 Taylor Safstrom 代表接受。

抽獎活動的獎品由多名年度人物及合作機構捐贈，包括年度人物、Seattle SuperHawks 球隊老闆兼總裁 Jacqueline Yang、Washington Athletic Club、Hermès、Louis Vuitton，及入選者、Din Tai Fung（鼎泰豐）管理合夥人 David Wasielewski。

Natalie Worthy（2026年華盛頓小姐）、Amber Elizabeth Pike（2025年華盛頓小姐）以及 Amanda Hoang（2023年貝爾維尤小姐） 負責抽出獲獎者。

出席晚宴的知名嘉賓包括 駐西雅圖台北經濟文化辦事處（TECO Seattle）、Seattle SuperHawks 球隊老闆 Pierre Crockrell Sr.、Seattle Magazine 年度人物 Jonathan Sposato、St. John 年度人物Kristen Lui、艾美獎得主 Mimi Gan、Dalma Ashby（2026年翡翠城小姐），以及 Maricres Castro（2021年華盛頓國際小姐）。

關於亞裔名人堂

亞裔名人堂成立於2004年，旨在透過促進跨文化合作，推動亞洲與原住民族的傳承與發展，讓所有社區受益。其工作領域包括創傷倡議（Trauma Advocacy）、傳承保存（Legacy Preservation）、勞動力發展（Workforce Development），以及科技、娛樂、科學與體育領域女性發展（Women In Tech, Entertainment, Science & Sports）。

聯絡方式：[email protected] 電話：(626) 600-9418

www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame