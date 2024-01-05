Yaber, CES'de En Yeni İnovatif Eğlence Projektörlerini Tanıtıyor

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Yaber

05 Jan, 2024, 09:44 ET

SHENZHEN, Çin, 5 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, dünyaya sinema kalitesinde eğlence sunma vizyonuyla hareket eden, dünya genelinde varlığa sahip, önde gelen bir ev eğlencesi projektörleri markasıdır. Firma Pepcom ve CES'te ev eğlencesi sektöründe fark yaratacak en yeni inovasyonlarını tanıtacak:

K300: İnovatif Ultra Kısa Yansıtma Mesafeli Lazer Projektör.

  • Bu cihaz, ultra kısa yansıtma mesafesi ve üçlü lazer teknolojisiyle kısa bir mesafeden 150 inç'e varan etkileyici görüntüler yansıtabilmektedir.
  • Aynı zamanda CES Innovation Award ve IFA medya ödüllerini almıştır.

Innovation Award Sahipleri (ces.tech)

K3: Ürün, Üst Düzey Ev Eğlencesi Merkezidir.

  • 1600 ANSI lümen gibi yüksek parlaklığa, 15 W×2 JBL hoparlöre, 7000'i aşkın uygulamanın yer aldığı dahili TV ünitesine sahiptir.
  • Her durumda zengin ve izleyiciyi içine alan bir ses ve görüntü deneyimi sunmaktadır.

T2s: Dahili Pilli Taşınabilir Sinema.

  • 2 saati aşkın kullanım olanağı sunan dahili pil, 500 ANSI lümen parlaklık ve kompakt tasarım.
  • Kullanıcıların, istedikleri her yerde daha parlak büyük ekran görüntüsünün keyfini çıkarmasını sağlar.

Yaber'in Ar-Ge ekibi her yıl satış gelirinin %10'unu inovasyon ve ürün tasarımına yatırmaktadır. Bunun sonucunda Yaber, genel olarak medyanın ve konuyla ilgili uzmanların dikkatini çeken, üst düzey sinema deneyiminden taşınabilir sinema ürün serisine kadar farklı gereksinimlere ve tercihlere uygun çok çeşitli projektörler sunmaktadır. Yaber; BGR, PCMag, ZDNet, Yahoo, vb. gibi 500'ü aşkın prestijli medya kuruluşu ile birlikte çalışmaktadır. Yaber, aynı zamanda YouTube ve TikTok'ta büyük ses getirmiş ve 100 milyon gibi etkileyici bir görüntülenme sayısına ulaşmıştır.

Yaber'in projektörleri 120'yi aşkın ülke ve bölgede popülerdir. Yaber Amazon globalde en iyi markalar arasında büyük bir başarıya sahiptir ve Best Buy, Target, Sharaf DG, TEKNOSA gibi 2000'i aşkın global çevrimdışı satıcı iş ortağıyla çalışmaktadır. 2023 yılında Yaber, satış ve kullanıcı memnuniyetinde büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen Yaber'in web sitesini ziyaret edin: https://www.yaber.com/

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