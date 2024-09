Yaber dévoile les technologies exclusives CoolSwift™ et NovaGlow™ pour des expériences de divertissement à domicile de qualité supérieure

Un pas de géant dans l'amélioration des performances et de la clarté des projecteurs de divertissement

BERLIN, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans un monde où chaque détail compte, Yaber, le chef de file mondial des projecteurs de divertissement, est fier d'annoncer le lancement de deux technologies révolutionnaires : CoolSwiftTM et NovaGlowTM. Conçues pour répondre aux exigences des jeunes consommateurs d'aujourd'hui, ces technologies garantissent un fonctionnement stable et des images dynamiques, même en cas d'utilisation prolongée, ce qui représente un progrès considérable en termes de performances, de qualité et de durée de vie des projecteurs.

Des solutions de pointe pour relever les défis du monde réel

« L'un des principaux défis de la technologie LCD dans les systèmes optiques fermés, en particulier ceux qui dépassent 1 000 lumens, est la gestion thermique efficace », explique Fred, directeur de la R&D de Yaber. « Avec CoolSwiftTM, nous avons résolu ce problème en intégrant un dissipateur thermique en forme de U pour améliorer l'efficacité du refroidissement et en utilisant des puces de refroidissement à semiconducteurs similaires à celles que l'on trouve dans les voitures et les réfrigérateurs. Notre approche équilibrée garantit un fonctionnement efficace du projecteur sans risque de condensation interne ou de surchauffe, qui peuvent être des problèmes avec les systèmes traditionnels à base de ventilateurs. »

Principaux avantages de la technologie CoolSwift TM

Le système de refroidissement CoolSwiftTM est une solution d'avant-garde conçue pour des performances optimales dans des conditions exigeantes. Il est doté d'un dissipateur thermique en U personnalisé et de deux modules de refroidissement thermoélectriques haute performance, maximisant la dissipation de la chaleur pour garder la série Yaber K3 au frais lors d'une utilisation prolongée. Le système avancé de contrôle de la température CoolSwiftTM ajuste intelligemment la vitesse des ventilateurs en fonction des conditions ambiantes et surveille en temps réel les composants de refroidissement pour éviter la surchauffe, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux et sûr du projecteur.

Principaux avantages de la technologie NovaGlow TM

Le NovaGlowTM de Yaber change la donne en matière de performance des projecteurs et s'adresse aux passionnés de technologie qui exigent ce qu'il y a de mieux. S'appuyant sur une source lumineuse à puce céramique (COB), NovaGlowTM augmente la luminosité et améliore la dissipation de la chaleur, garantissant ainsi un rendement lumineux efficient et durable. Sa technologie brevetée de gradation localisée permet un contrôle précis du rétroéclairage, améliorant considérablement le contraste pour des images plus riches et plus détaillées. En outre, les réglages avancés de la qualité de l'image garantissent que chaque projection, quel que soit le type de contenu, offre des couleurs et des textures réalistes, donnant vie à des images d'une clarté étonnante.

Rester à l'avant-garde du marché grâce à des innovations stratégiques

Avec le lancement de CoolSwiftTM et NovaGlowTM, Yaber établit une nouvelle référence dans l'industrie audiovisuelle et du divertissement à domicile. Ces innovations s'inscrivent parfaitement dans la vision à long terme de Yaber, qui souhaite devenir la marque de référence pour les projecteurs de divertissement à domicile. Grâce à une innovation continue, en écoutant ses consommateurs et en repoussant les limites du possible, Yaber ne se contente pas de répondre aux demandes actuelles du marché, mais façonne également l'avenir du divertissement à domicile avec un « look et un son parfaits ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Yaber K3 Series.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site https://www.yaber.com/collections. Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

