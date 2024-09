Yaber stellt exklusive CoolSwift™- und NovaGlow™-Technologien für ein hervorragendes Home-Entertainment-Erlebnis vor

Ein großer Schritt nach vorn bei der Verbesserung der Leistung und Klarheit von Unterhaltungsprojektoren

BERLIN, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- In einer Welt, in der es auf jedes Detail ankommt, kündigt Yaber, ein weltweit führender Hersteller von Unterhaltungsprojektoren, stolz die Einführung von zwei bahnbrechenden Technologien an: CoolSwiftTM und NovaGlowTM. Diese Technologien wurden entwickelt, um die Anforderungen der jungen und technikbegeisterten Verbraucher von heute zu erfüllen. Sie sorgen für einen stabilen Betrieb und lebendige Bilder, auch bei längerem Gebrauch, und stellen einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Leistung, Qualität und Lebensdauer der Projektoren dar.

Yaber CoolSwift and NovaGlow Technologies

Herausforderungen der realen Welt mit modernsten Lösungen begegnen

„Eine der größten Herausforderungen bei der LCD-Technologie in geschlossenen optischen Systemen, insbesondere bei Systemen mit mehr als 1000 Lumen, ist ein effektives Wärmemanagement", erklärte Fred, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Yaber. "Mit CoolSwiftTM haben wir dieses Problem durch die Integration eines U-förmigen Kühlkörpers zur Verbesserung der Kühleffizienz und durch die Verwendung von Halbleiter-Kühlchips, wie sie in Autos und Kühlschränken zu finden sind, gelöst. Unser ausgewogener Ansatz stellt sicher, dass der Projektor effizient arbeitet, ohne dass die Gefahr von interner Kondensation oder Überhitzung besteht, wie es bei herkömmlichen lüfterbasierten Systemen der Fall sein kann."

Die wichtigsten Vorteile der CoolSwift TM -Technologie

Das CoolSwiftTM-Kühlsystem ist eine bahnbrechende Lösung, die für optimale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Es verfügt über einen maßgeschneiderten U-förmigen Kühlkörper und zwei leistungsstarke thermoelektrische Kühlmodule, die die Wärmeableitung maximieren und die Yaber K3-Serie auch bei längerem Gebrauch kühl halten. Das fortschrittliche Temperaturkontrollsystem von CoolSwiftTM passt die Lüfterdrehzahlen intelligent an die Umgebungsbedingungen an und überwacht die Kühlkomponenten in Echtzeit, um eine Überhitzung zu verhindern und einen leisen und sicheren Betrieb des Projektors zu gewährleisten.

Die wichtigsten Vorteile der NovaGlow TM -Technologie

NovaGlowTM von Yaber verändert die Leistung von Projektoren und richtet sich an Technikbegeisterte, die nur das Beste wollen. NovaGlowTM nutzt eine keramische Chip-on-Board-Lichtquelle (COB), um die Helligkeit zu erhöhen und die Wärmeableitung zu verbessern, was eine effiziente und dauerhafte Lichtleistung gewährleistet. Die patentierte Local-Dimming-Technologie ermöglicht eine präzise Steuerung der Hintergrundbeleuchtung und verbessert den Kontrast für sattere, detailreichere Bilder erheblich. Darüber hinaus garantieren fortschrittliche Bildqualitätseinstellungen, dass jede Projektion, unabhängig von der Art des Inhalts, realistische Farben und Texturen liefert und das Bildmaterial mit atemberaubender Klarheit zum Leben erweckt.

Mit strategischen Innovationen den Markt anführen

Mit der Einführung von CoolSwiftTM und NovaGlowTM setzt Yaber neue Maßstäbe in der audiovisuellen und Home-Entertainment-Branche. Diese Innovationen fügen sich nahtlos in die langfristige Vision von Yaber ein, die führende Marke für Home Entertainment-Projektoren zu werden. Durch kontinuierliche Innovation, das Hören auf seine Kunden und das Überschreiten der Grenzen des Machbaren erfüllt Yaber nicht nur die aktuellen Anforderungen des Marktes, sondern gestaltet auch die Zukunft des Home-Entertainments, das „besser aussieht und perfekt klingt".

Weitere Informationen finden Sie unter Yaber K3 Series.

Informationen zu Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.

Yaber ist bestrebt und bemüht, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.

Die neuesten Informationen finden Sie unter https://www.yaber.com/collections . Denn Yaber setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Unterhaltung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495899/Yaber_CoolSwift_NovaGlow_Technologies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg