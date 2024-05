Yaber et JBL étendent leurs partenariats pour améliorer les expériences audio

HONG KONG, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, et JBL, pionnier mondial de la technologie audio portable haut de gamme, réaffirment aujourd'hui la poursuite de leur partenariat avec l'annonce d'une nouvelle gamme de projecteurs de divertissement qui sera commercialisée dans le courant de l'année. Les deux leaders technologiques ont collaboré pour la première fois sur le système audiovisuel Yaber K2s en 2023 — véritable succès commercial — offrant une expérience de cinéma à domicile haut de gamme qui a conquis les amateurs de home cinéma à et les passionnés de technologie aux États-Unis et dans le monde entier.

Yaber K2s, its first projector with Sound by JBL

« Grâce à notre partenariat avec JBL, nous réunissons le meilleur des deux mondes grâce à notre expertise commune dans les technologies audio, visuelles et d'expérience. Notre partenariat profitera grandement aux utilisateurs de différents pays et groupes démographiques, car nous innovons et proposons de nouvelles solutions avec pour objectif commun d'améliorer les systèmes de divertissement », a déclaré Marshall Mao, directeur général de Yaber.

« En tant que marque mondiale reconnue pour sa qualité audio et ses innovations exceptionnelles, nous sommes convaincus que la musique, le son et les expériences immersives devraient être une scène ouverte et que chacun devrait pouvoir en profiter sans restriction. En travaillant avec des pionniers de l'industrie comme Yaber, nous sommes ravis de continuer à repousser les limites, à toucher davantage de consommateurs et à faire passer l'expérience d'écoute des utilisateurs au niveau supérieur », a déclaré Honta Tu, directeur principal de JBL Greater China & Korea.

Les forces technologiques qu'apportent les deux parties

Proposant l'un des projecteurs de divertissement les mieux classés sur Amazon (2 millions d'unités vendues en 2022), Yaber est une marque dynamique et en pleine croissance qui s'adresse aux audiophiles, aux voyageurs, aux gamers et aux passionnés de technologie avec ses projecteurs de qualité cinématographique qui offrent « meilleure apparence et un son parfait ». Pionnier des projecteurs de divertissement, Yaber se tourne vers l'innovation et comble les lacunes du marché pour proposer de nouvelles expériences et solutions audiovisuelles. Conscients de ses atouts, des détaillants mondiaux tels que Best Buy et Teknosa se sont associés à Yaber pour étendre leur présence hors ligne.

Synonyme de son puissant et d'expériences immersives, JBL est reconnu pour sa passion inébranlable pour le son ainsi que son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation. En utilisant des matériaux de qualité supérieure et des technologies avancées, JBL repousse les limites en développant de nouvelles fonctionnalités et solutions pour améliorer les expériences d'écoute. Grâce à sa riche histoire et à son engagement envers ceux qui « Dare to Listen » (osent écouter), le partenariat entre JBL et Yaber permettra de toucher les générations Y, Z et au-delà.

Une collaboration éprouvée, une passion partagée

L'annonce de cette nouvelle gamme de produits témoigne du succès de la précédente collaboration entre Yaber et JBL, qui a débuté en 2023 avec le Yaber K2s. Le K2s est l'un des produits les plus populaires à ce jour. La collaboration a donné lieu à deux caractéristiques clés : Un son à 360° avec deux haut-parleurs stéréo JBL, une résolution 1080p et une luminosité 800 ANSI en ont fait, dans sa catégorie, l'un des systèmes audiovisuels les plus lumineux et les plus clairs à regarder et à écouter à ce moment-là.

Grâce à cette collaboration continue, Yaber et JBL renforceront davantage leur coopération et mettront sur le marché davantage d'options et de solutions permettant aux utilisateurs du monde entier de profiter de divertissements de qualité supérieure en déplacement ou confortablement installés chez eux.

À propos de Yaber

Fondé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant livré avec succès plus de deux millions d'unités à des amateurs dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le prix de l'innovation au CES 2024.

Chez Yaber, nous ne sommes pas seulement une marque, nous sommes une expérience. Nous nous engageons à développer et à fournir des projecteurs de divertissement de haute qualité et hautement performants qui répondent aux exigences des utilisateurs en matière d'individualité, de créativité et de divertissement interactif, en veillant à ce que chacun puisse profiter d'une expérience sonore de qualité cinématographique ultime.

Pour en savoir plus, consultez le site www.yaber.com

