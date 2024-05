Yaber und JBL erweitern ihre Partnerschaft zur Verbesserung von Audioerlebnissen

HONG KONG, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, ein Pionier auf dem Gebiet der Entertainment-Projektoren, und JBL, ein weltweiter Vorreiter auf dem Gebiet der erstklassigen tragbaren Audiotechnologie, bekräftigen heute ihre fortgesetzte Partnerschaft mit der Ankündigung einer neuen Entertainment-Projektorreihe, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Die beiden führenden Technologieunternehmen arbeiteten 2023 zum ersten Mal gemeinsam an dem audiovisuellen System Yaber K2s und ernteten dafür großen Beifall. Das Premium-Kinoerlebnis für zu Hause überzeugte Filmliebhaber und Technikbegeisterte in den USA und weltweit.

Yaber K2s, its first projector with Sound by JBL

„Durch unsere Partnerschaft mit JBL bringen wir das Beste aus beiden Welten zusammen, indem wir unser gemeinsames Fachwissen in den Bereichen Audio-, Video- und Erlebnistechnologie nutzen. Unsere Partnerschaft wird den Nutzern in verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen große Vorteile bringen, da wir im gemeinsamen Streben nach der Perfektionierung von Unterhaltungssystemen innovative und neuartige Lösungen anbieten", sagt Marshall Mao, General Manager von Yaber.

„Als globale Marke, die für ultimative Audioqualität und Innovationen bekannt ist, glauben wir, dass Musik, Sound und immersive Erlebnisse eine offene Bühne sein sollten, die jeder ohne Einschränkungen genießen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Industriepionieren wie Yaber freuen wir uns darauf, weiterhin Grenzen zu verschieben, mehr Verbraucher zu erreichen und die Hörerfahrungen der Nutzer auf die nächste Stufe zu heben", sagt Honta Tu, leitender Direktor von JBL Großraum China & Korea.

Vereinte Kräfte im Bereich Technik

Als einer der meistverkauften Entertainment-Projektoren auf Amazon (2 Millionen verkaufte Geräte im Jahr 2022) ist Yaber eine schnell wachsende und dynamische Marke, die Sound-Fans, Reisende, Gamer und Technikbegeisterte mit ihren Projektoren in Kinoqualität anspricht, die „besser aussehen und perfekt klingen". Als Pionier im Bereich der Entertainment-Projektoren sucht Yaber nach Innovationen und Marktlücken, um neue audiovisuelle Erfahrungen und Lösungen auf den Markt zu bringen. In Anerkennung der Stärken des Unternehmens haben globale Einzelhändler wie Best Buy und Teknosa eine Partnerschaft mit Yaber geschlossen, um ihre Offline-Präsenz zu erweitern.

JBL steht für kraftvollen Klang und eindringliche Erlebnisse und ist bekannt für seine kompromisslose Leidenschaft für Sound sowie sein Engagement für Qualität und Innovation. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und fortschrittlicher Technologien setzt JBL neue Maßstäbe bei der Entwicklung neuer Funktionen und Lösungen zur Verbesserung des Hörerlebnisses. JBL blickt auf seine reiche Geschichte und sein Engagement für Fans der Marke mit dem Motto „Dare to Listen" zurück und wird durch die Partnerschaft mit Yaber in der Lage sein, die Generation Y, Z und darüber hinaus zu erreichen.

Eine bewährte Zusammenarbeit, vereint durch gemeinsame Leidenschaft

Die Ankündigung der neuen Produktlinie ist ein Beweis für den Erfolg des bisherigen Joint Ventures von Yaber und JBL, das 2023 mit dem Yaber K2s begann. Der K2s ist bis heute eines der beliebtesten Produkte. Die Zusammenarbeit führte zu zwei wichtigen Ergebnissen: 360°-Sound mit zwei JBL-Stereo-Lautsprechern, 1080p-Auflösung und 800 ANSI-Helligkeit machen es in seiner Klasse zu einem der hellsten und klarsten audiovisuellen Systeme, die es zur Zeit gibt.

Durch die fortgesetzte Zusammenarbeit werden Yaber und JBL ihre Kooperation weiter ausbauen und mehr Optionen und Lösungen für globale Nutzer auf den Markt bringen, um Premium-Unterhaltung unterwegs und zu Hause zu genießen.

Informationen zu Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Bereich der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in mehr als 120 Ländern und Regionen weltweit ausgeliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.



Yaber ist nicht nur eine Marke, es ist ein Erlebnis. Wir haben uns der Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger, leistungsstarker Entertainment-Projektoren verschrieben, die den Ansprüchen der Kunden an Individualität, Kreativität und interaktiver Unterhaltung gerecht werden und sicherstellen, dass jeder Nutzer das ultimative Klangerlebnis in Kinoqualität genießen kann.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.yaber.com

