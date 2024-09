Yaber lance le nouveau projecteur Home Cinéma de la série K3 lors de l'IFA Berlin 2024

Projecteur Home Cinéma de pointe tout-en-un

BERLIN, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, leader dans le domaine des projecteurs de divertissement, est fier d'annoncer le lancement de la série K3, qui comprend les modèles K3 et K3 Pro (avec caisson de basse). Cette série de projecteurs phare, qui constitue une mise à niveau du projecteur K2s salué par la critique, est dotée de deux nouvelles technologies exclusives : la technologie de refroidissement CoolSwiftTM de Yaber pour une utilisation stable et prolongée et la technologie optique NovaGlowTM pour une luminosité et une qualité d'image accrues.

Yaber Projector K3/K3 Pro

La série tout-en-un K3 dispose des écrans les plus lumineux de Yaber, de deux haut-parleurs stéréo JBL de 15 W et de la technologie Dolby Audio pour un son exceptionnel. S'appuyant sur le succès des K2, Yaber a affiné sa technologie afin d'élever le niveau de divertissement à domicile. « La série K3 reflète notre volonté d'améliorer la technologie et les capacités audiovisuelles », a déclaré Marshall Mao, directeur général de Yaber. « Nous avons amélioré notre gamme phare pour repousser les limites du possible en matière d'expériences de divertissement à domicile ».

Visionnage cinématographique et son immersif

La série K3 offre une expérience cinématographique et établit une nouvelle norme pour le divertissement à domicile avec une résolution FHD de 1080 p et une luminosité de 1 600 lumens ANSI, projetant de 40 à 200 pouces, même dans les pièces lumineuses. La technologie optique exclusive NovaGlowTM de Yaber garantit des images claires, nettes et éclatantes. Le système audio intégré avec deux haut-parleurs JBL de 15 W et un son Dolby Audio crée un environnement sonore surround immersif, le K3 Pro étant équipé d'un caisson de basses pour des graves plus riches.

Des performances fiables et une autocorrection intelligente

La technologie CoolSwiftTM de Yaber, avec un dissipateur thermique en forme de U et deux refroidisseurs thermoélectriques, gère efficacement la chaleur, garantissant des performances constantes. Au-delà des performances puissantes, la série K3 comprend la mise au point automatique, la correction automatique du trapèze, l'alignement intelligent de l'écran pour une configuration transparente et l'évitement intelligent des obstacles pour un alignement optimal de l'image.

Un design bien pensé pour un confort et une commodité au quotidien

Conçue pour une utilisation facile, la série K3 comprend un dongle TV intégré donnant accès à plus de 7 000 applications, dont Netflix, Disney+ et YouTube. Le K3 peut également être contrôlé à distance par commandes vocales, et la technologie NFC Tap permet de transférer facilement du contenu depuis un téléphone Apple et Android. Le revêtement filtrant la lumière bleue permet de réduire la fatigue oculaire, et la lentille en verre à 100 % minimise la dérive de la mise au point, évitant ainsi la détérioration de la projection.

Disponibilité et Prix

Le prix du modèle K3 est de 499 $ aux États-Unis et de 599 € en Europe. Le K3 Pro (doté d'un caisson de basse) est vendu au prix de 599 $ aux États-Unis et de 649 € en Europe, et peut être acheté sur le site officiel de Yaber.

Lors du même événement, Yaber a dévoilé le L2s, un nouveau modèle qui sera lancé au quatrième trimestre, au prix de 239 €.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site https://www.yaber.com/collections. Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494900/Yaber_Projector_K3_K3_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg