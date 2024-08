Yaber lancera prochainement un projecteur en édition spéciale inspiré d'un graffeur légendaire

NEW YORK, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, s'apprête à dévoiler une édition spéciale de ses projecteurs T2/T2 Plus. Il s'agit de la toute première collection de Yaber inspirée par un artiste graffeur de renommée mondiale, célèbre pour ses œuvres vivantes, inspirées de la rue, qui ont défini la scène urbaine emblématique des années 1980.

Cet artiste, connu pour son style emblématique composé de lignes noires audacieuses et de couleurs vives et éclatantes, a déjà collaboré avec de nombreuses grandes marques telles que Uniqlo, adidas, Coach, Samsung et G-Shock. Ces partenariats ont permis de faire entrer son art distinctif dans la vie de tous les jours, captivant le public du monde entier.

Ne manquez pas la sortie de cette fusion exclusive de culture pop et de technologie le 20 août. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ce projecteur innovant.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Chez Yaber, nous ne sommes pas seulement une marque, nous sommes une expérience. Nous nous consacrons au développement et à la fourniture de projecteurs de divertissement de haute qualité et de haute performance qui répondent aux exigences des utilisateurs en matière d'individualité, de créativité et de divertissement interactif, en veillant à ce que tout le monde puisse profiter d'une expérience sonore de qualité cinématographique ultime.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site https://www.yaber.com/collections. Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

