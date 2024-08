Yaber stellt auf der IFA Berlin 2024 Projektoren der Premier Theater Series vor

NEW YORK, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, ein Pionier auf dem Gebiet der Unterhaltungsprojektoren, wird seine neuesten Flaggschiff-Heimkinoprojektoren bei seiner ersten Veranstaltung mit direktem Kundenkontakt in Europa, der IFA Berlin 2024, vorstellen. Die Vorstellung der bahnbrechenden neuen Produkte findet am Mittwoch, dem 4. September, um 15.00 Uhr im Hong Kong Room der Messe Berlin statt.

Yaber Product Launch Event 2024

Im Einklang mit dem diesjährigen IFA-Motto „Innovating the Future" steht die Einführungsveranstaltung von Yaber unter dem Motto „Looks Better, Sounds Perfect", gleichzeitig auch der Werbeslogan des Unternehmens. Dieses Motto steht für das Engagement von Yaber, die Grenzen der Technologie zu erweitern, Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität zu bieten und außergewöhnliche Home Entertainment-Erlebnisse zu ermöglichen. Der neue Projektor ist der Höhepunkt von Yabers aktueller „Looks Better, Sounds Perfect"-Kampagne.

Teilnehmer an der Einführungsveranstaltung werden Zeuge der offiziellen Enthüllung des neuen Flaggschiff-Projektors von Yaber und können seine außergewöhnlichen Fähigkeiten hautnah erleben. Nehmen Sie an der Pressekonferenz teil, um die neuen Projektoren in Aktion zu sehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Informationen zu Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.

Yaber ist bestrebt und bemüht, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung. Stets aktuelle Informationen finden Sie auf www.yaber.com, denn Yaber setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Unterhaltung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485402/Yaber_Product_Launch_Event_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg