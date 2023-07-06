Yadea представлена в качестве спонсора чемпионата мира по футболу среди женщин 2023

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Yadea

06 Jul, 2023, 11:11 ET

УСИ, Китай, 6 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- ФИФА объявила Yadea, ведущую в мире марку электрических двухколесных транспортных средств, официальным спонсором Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 годаTM . Это уже третий пример сотрудничества после Чемпионата мира по футболу в России 2018TM и FIFA Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022TM.

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В 2018 году Yadea стала первым брендом электрических двухколесных транспортных средств, который выступил региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA™ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С тех пор процесс интернационализации Yadea развивается поразительными темпами. До сегодняшнего дня компания Yadea поставляла высокопроизводительную и высокотехнологичную продукцию более чем 70 миллионам клиентов по всему миру более чем в 100 странах.

«Турниры FIFA World Cup™ являются самыми популярными спортивными мероприятиями в мире, в рамках которых болельщики со всего мира собираются вместе, независимо от своего происхождения, культуры и национальности. Передаваемая инклюзивность, счастье и справедливость отражают миссию компании Yadea, пропагандируя приятный и экологически безопасный образ жизни для людей по всему миру», – сказал Джерри Чжоу, президент зарубежной бизнес-группы Yadea.

«Суть Чемпионата мира по футболу FIFA Women's World Cup 2023TM также является частью концепции Yadea – твердая воли к преодолению трудностей и вызовов, а также упорство в разрушении барьеров и границ. Мы рады поддерживать связь с болельщиками и укреплять те ценности, которые определяют Yadea. Будучи официальным спонсором в Азиатско-Тихоокеанском регионе Чемпионата мира по женскому футболу FIFA 2023TM, компания Yadea будет повышать узнаваемость своего бренда и привлекать страстных футбольных болельщиков, предлагая электромотоциклы, электровелосипеды и электроскутеры».

Сотрудничая с ФИФА в третьем крупном турнире, компания Yadea впервые выступает в поддержку Чемпионата мира по футболу FIFA среди женщинTM. Yadea воздает должное женщинам, преодолевающим барьеры в спорте. Среди потребителей продукции компании Yadea значительная доля женского пола, что усиливает признание ими ценностей и достижений женщин.

«Мы рады приветствовать Yadea в нашей коммерческой программе и рады вновь сотрудничать с ними над тем, что обещает стать невероятным турниром первопроходцев», – заявил коммерческий директор ФИФА Роми Гай. Чемпионат мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии будет чрезвычайно популярен по всему региону, и компания Yadea является идеальным партнером, помогающим привлечь молодую аудиторию к ключевому соревнованию в женском спорте».

Контакты для прессы:
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2147973/image.jpg

SOURCE Yadea

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