Yadea révélé comme supporter officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pour la région Asie-Pacifique

WUXI, Chine, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La FIFA a annoncé que Yadea, la première marque mondiale de véhicules électriques à deux roues, est un supporter officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023TM, la troisième coopération de la marque après la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018TM et la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022TM.

image

En 2018, Yadea est devenue la toute première marque de véhicules électriques à deux roues à devenir supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Asie-Pacifique. Depuis, le processus d'internationalisation de Yadea s'est développé à une vitesse fulgurante. Jusqu'à aujourd'hui, Yadea a fourni des produits performants, de haute technologie et haut de gamme à plus de 70 millions de clients mondiaux dans plus de 100 pays.

« Les tournois de la Coupe du Monde de la FIFA™ sont les événements sportifs les plus populaires au monde qui rassemblent les fans du monde entier, quels que soient leurs antécédents, leurs cultures et leurs nationalités. L'inclusivité, le bonheur et l'équité qui s'en dégagent font écho à la mission de Yadea, qui propose un mode de transport agréable et écologique pour le monde entier, a déclaré Jerry Zhou, président de Yadea Overseas Business Group.

« L'essence de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023TM fait également partie des gènes de Yadea : l'esprit de dépassement, la forte volonté de surmonter les difficultés et les défis, et la persévérance pour faire tomber les barrières et les limites. Nous sommes heureux de nous rapprocher des supporters et de renforcer ces valeurs qui animent Yadea. En tant que supporter officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023TM pour la région Asie-Pacifique, Yadea renforcera la notoriété de sa marque et mobilisera les passionnés de football en proposant des motos, vélos et trotinettes électriques haut de gamme. »

Bien qu'elle s'associe à la FIFA pour un troisième tournoi majeur, c'est la première fois que Yadea sera supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFATM. Yadea célèbre et soutient les femmes qui font tomber les barrières dans le sport. Les femmes représentent une part importante des utilisateurs de Yadea, et cette action renforce la reconnaissance par Yadea des valeurs et des réussites des femmes.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Yadea dans notre programme commercial et nous sommes impatients de travailler avec elle sur ce qui promet d'être un incroyable tournoi aux nombreuses premières, a déclaré Romy Gai, directeur des affaires de la FIFA. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande sera très populaire dans toute la région et Yadea est le partenaire idéal pour aider à attirer un public jeune et dynamique vers cet événement phare du football féminin. »

Contact pour la presse : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147973/image.jpg

SOURCE Yadea