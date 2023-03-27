Компания Yadea представила на гоночной трассе Hungaroring свои мощные электромотоциклы, продвигая экологичный и низкоуглеродный образ жизни

БУДАПЕШТ (Венгрия), 27 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), ведущий мировой производитель электромотоциклов, рад объявить о проведении своего первого мероприятия Test Ride на знаменитой гоночной трассе Hungaroring в Венгрии, которое дало участникам возможность ознакомиться с новейшими моделями Yadea и почувствовать приверженность компании инновациям и устойчивому развитию.

On the Hungaroring, Yadea Unveiled Its High-Performance Electric Motorcycles to Appeal to a Green and Low-Carbon Lifestyle

Будучи идеальным выражением гоночного духа, модель Yadea Keeness оснащена центральным электродвигателем собственной разработки мощностью 10 кВт и развивает скорость до 100 км/ч, обеспечивая впечатляющие эксплуатационные характеристики для любителей острых ощущений. Cдвоенные литиевые аккумуляторы 72 В / 32 А·ч характеризуются сверхвысокой плотностью энергии, что наряду с возможностью съема для зарядки делает Keeness идеальным выбором для молодых людей, желающих путешествовать с легкостью, не беспокоясь о заряде аккумулятора. Аэродинамические контуры выражают ощущение скорости и силы, привлекая представителей нового поколения, ищущих в жизни сильных эмоций и возможности самовыражения. Что касается моделей Yadea VlotGuard и Yadea Fierider, они выражают тот же гоночный дух. Это мощные электромотоциклы, которые, несомненно, доставят удовольствие любителям мотогонок.

Модель Yadea E8S оснащена разработанной компанией системой увеличения запаса хода TTFAR, электродвигателем TTFAR максимальной мощностью 3000 Вт и графеновым аккумулятором 72 В / 38 А·ч. Аккумулятор имеет очень большую решетку пластины, за счет чего он превосходит по емкости другие аккумуляторы того же объема примерно на 20-25% и линейку в целом приблизительно на 50%. Таким образом, срок службы графенового аккумулятора в ТРИ раза превышает срок службы других аккумуляторов. Следует отметить также, что графеновый аккумулятор поставляется с двухлетней гарантией. Благодаря этой инновационной технологии компания Yadea заполняет пробел на рынке, предоставляя пользователям в Венгрии эффективные, экологически безопасные и экономически эффективные решения.

Мероприятие на Hungaroring — это лишь один из способов поделиться со всем миром страстью Yadea к экологически безопасному транспорту. Другие электроскутеры марки Yadea были также положительно восприняты на венгерском рынке. Как сообщается, Yadea Group планирует расширить каналы дистрибуции для обеспечения превосходного обслуживания клиентов в Венгрии, что демонстрирует приверженность компании производству мощных электромотоциклов и развитию экологически чистых технологий.

Международная компания Yadea поставляет лучшие продукты и услуги 70 миллионам пользователей и создала сеть, насчитывающую более 40 тысяч розничных торговых точек по всему миру. Руководствуясь девизом «Электрифицируй свою жизнь» (Electrify Your Life), Yadea продолжит уделять особое внимание инновациям в области экологически чистых технологий для создания превосходных решений в сфере транспортных средств с электродвигателем, формируя тем самым новое поколение, которое будет отличать низкоуглеродный стиль жизни, и обеспечивая людям превосходные транспортные возможности и незабываемые впечатления от езды.

Более подробная информация представлена на

официальном веб-сайте компании:

https://www.yadea.com/

Facebook:

https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram:

https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter:

https://twitter.com/YadeaGlobal

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2040519/image1__002_Yadea.jpg

SOURCE Yadea