Na torze Hungaroring firma Yadea zaprezentowała swoje zaawansowane technicznie motocykle elektryczne, które są odpowiedzią na potrzeby ekologicznego i niskoemisyjnego stylu życia

BUDAPESZT, Węgry, 27 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), wiodąca na świecie marka elektrycznych pojazdów dwukołowych, ma zaszczyt poinformować o swojej pierwszej imprezie Test Ride na renomowanym torze Hungaroring na Węgrzech, która pozwoliła uczestnikom zapoznać się z najnowszymi modelami Yadea i poznać zaangażowanie firmy w innowacyjność i zrównoważony rozwój.

On the Hungaroring, Yadea Unveiled Its High-Performance Electric Motorcycles to Appeal to a Green and Low-Carbon Lifestyle

Idealnym wyrazem ducha wyścigów jest model Yadea Keeness, wyposażony w autorski silnik o mocy 10 kW i maksymalnej prędkości 100 KM/H, zapewniający imponujące osiągi amatorom mocnych wrażeń. Podwójne akumulatory litowe 72V/32Ah charakteryzują się wyjątkowo wysoką gęstością energii i są wyjmowane do ładowania, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla młodych ludzi, którzy chcą podróżować bez obaw o niski poziom naładowania akumulatora. Sylwetka skrzydła samolotu wyraża poczucie prędkości i mocy, przemawiając do nowego pokolenia, które poszukuje emocji i indywidualności. W tym samym tonie utrzymane są modele Yadea VlotGuard i Yadea Fierider, stanowiące elektryczne motocykle o wysokich osiągach, które z pewnością zachwycą miłośników wyścigów.

Co więcej, model Yadea E8S jest wyposażony w samodzielnie opracowany system zwiększania zasięgu TTFAR, z silnikiem TTFAR o mocy maksymalnej 3 000 W i akumulatorem grafenowym 72V/38Ah. Akumulator został zaprojektowany z zastosowaniem niezwykle dużej siatki płyt, co sprawia, że pojemność jest o około 20%-25% większa niż w przypadku innych akumulatorów o tej samej objętości, a całkowity zasięg zostaje zwiększony o około 50%. Dzięki temu żywotność akumulatora grafenowego jest trzy razy dłuższa niż innych akumulatorów. Warto zauważyć, że akumulator jest również objęty dwuletnią gwarancją. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Yadea wypełnia lukę na rynku, oferując węgierskim konsumentom wydajne, przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązania.

Impreza na torze Hungaroring to tylko jeden ze sposobów, w jakie Yadea dzieli się ze światem swoją pasją do zrównoważonego, ekologicznego transportu. Kolejne skutery elektryczne Yadea zostały pozytywnie przyjęte przez rynek węgierski. Zapowiedziano, że Grupa Yadea zamierza rozszerzyć swoje kanały dystrybucji, aby zagwarantować doskonałą obsługę klientów na Węgrzech, demonstrując tym samym zaangażowanie spółki w zaawansowane motocykle elektryczne i ekologiczną technologię.

Będąc przedsiębiorstwem międzynarodowym, Yadea oferuje najlepsze produkty i usługi 70 milionom użytkowników oraz buduje sieć ponad 40 tys. sprzedawców detalicznych na całym świecie. Pod hasłem „Zelektryfikować życie" Yadea będzie nadal koncentrować się na innowacjach w zakresie zielonej technologii, zapewniając najwyższej jakości rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej, tworząc nowe pokolenie, które identyfikuje się z niskoemisyjnym stylem życia i zapewniając użytkownikom niesamowite wrażenia z jazdy.

