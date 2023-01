Yadea celebra 2022 como um ano que testemunhou rápida globalização, vários avanços tecnológicos e inovações estéticas, e está animada para "Eletrificar Sua Vida" ainda mais em 2023

WUXI, China, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Yadea (01585:HK), marca líder mundial de veículos elétricos de duas rodas, está iniciando 2023 de forma muito positiva, graças a um ano de 2022 marcante, que contou com rápida globalização, avanços tecnológicos empolgantes, e sofisticadas inovações estéticas. A posição global e a imagem comercial da empresa de mobilidade elétrica inteligente e sustentável foram solidificadas, tendo atraído de forma significativa a atenção de meios globais de comunicação do setor no último ano.

A Yadea comemora um 2022 que testemunhou uma rápida globalização, vários avanços tecnológicos e inovações estéticas, e está animada para “eletrizar sua vida” em 2023 (PRNewsfoto/Yadea)

"A Yadea alcançou resultados excepcionais em internacionalização, tecnologia e design em 2022. Graças à nossa equipe e aos nossos clientes valiosos, temos um verdadeiro ciclo virtuoso, e conseguimos ver um esforço de equipe genuíno, onde todos são vencedores. Por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e avanços tecnológicos regulares, conforme evidenciado pelos números de nossas patentes, oferecemos experiências de mobilidade e tecnologias de ponta a nossos clientes que confiam em nós e reconhecem nossos produtos. Somos muito gratos a eles e aguardamos com expectativa por 2023", disse Aska Zeng, CEO da Yadea Europe.

Rápida globalização e localização

O futuro global da Yadea parece mais promissor após 2022, com seus produtos atualmente presentes em cinco continentes e sendo exportados para 100 países e regiões, tendo conquistado o amor e o reconhecimento de 60 milhões de usuários em todo o mundo. A empresa abriu várias subsidiárias internacionais com P&D de produtos profissionais e equipes de vendas para realizar operações localizadas mais sistemáticas, de modo a atender às necessidades dos usuários locais em países como Alemanha, Vietnã e Estados Unidos.

A estratégia de globalização comercial da empresa continuou a crescer rapidamente em junho de 2022, quando a Yadea anunciou oficialmente sua expansão para o mercado espanhol, com um evento de lançamento de alto nível na Prefeitura de Madri. Em julho, a Yadea participou da Eurobike 2022, em Frankfurt; e, em outubro, ela apareceu novamente na Alemanha, na exposição de motocicletas INTERMOT, em Colônia, mostrando ao mundo as principais soluções da China na era do transporte ecológico e de baixa emissão de carbono, recebendo grande atenção da mídia. Em seguida, ela participou da principal exposição de veículos de duas rodas do mundo, a EICMA, em Milão, no mês de novembro. E, mais recentemente, a Yadea participou da CES 2023 em Las Vegas, para promover o estilo de vida de transportes com tecnologia ecológica. Em termos de esportes, a Yadea foi anunciada como apoiadora regional oficial da Ásia-Pacífico da Copa do Mundo da FIFA 2022™ para o evento no Catar; e, em agosto, na França, ela se tornou sócia do campeonato de freestyle FISE Xperience Series BMX.

As melhores tecnologias e inovações estéticas

Em 2022, a Yadea persistiu na inovação tecnológica, e ela continua sendo a única empresa do setor com mais de 1.350 patentes, dois laboratórios nacionais com certificação CNAS, seis centros de P&D tecnológicos, e um centro nacional de tecnologia de design industrial. A empresa alcançou diversas conquistas científicas e tecnológicas, incluindo a criação da primeira bateria de grafeno do setor.

A Yadea também é reconhecida por sua tecnologia de carregamento rápido de categoria automotiva, permitindo que veículos elétricos de duas rodas alcancem 80% de carga em apenas 20 minutos. A empresa lançou a primeira motocicleta elétrica de alta velocidade, a Keeness VFD, equipada com um motor de 10 KW de alto desempenho, desenvolvido de forma independente pela Yadea, com uma velocidade máxima de 100 km/h que precisa de apenas quatro segundos para ir de 0 a 50 km/h.

A Yadea é defensora incansável da estratégia de desenvolvimento de produtos de "forte desempenho e aparência individual", e tem o maior orgulho de atender às necessidades estéticas individuais dos usuários. Essa diligência no design foi recompensada com vários prêmios e reconhecimentos, incluindo, mais recentemente, um prêmio IDEA Award pela excelência em design.

O futuro da Yadea prevê expansão acelerada e aumento do investimento em PD

Em 2023 e nos anos seguintes, a Yadea continuará a aproveitar ao máximo as tendências inteligentes e sustentáveis, continuará a acelerar sua expansão global, e continuará a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, de modo a incorporar completamente os principais recursos de inovações tecnológicas. A Yadea continuará a "Eletrificar Sua Vida", levando a melhor experiência de condução elétrica sobre duas rodas a usuários globais e construindo um futuro ecológico e sustentável.

Sobre a Yadea

A Yadea é líder global em desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos de duas rodas, incluindo motocicletas elétricas, ciclomotores elétricos, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. Até o momento, a Yadea já vendeu produtos para 60 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, e conta com uma rede de mais de 40 mil vendedores no mundo todo. Com a missão de ajudar as pessoas a "Eletrificarem a Vida", a Yadea continua a investir em P&D, produção e expansão global, para construir um futuro compartilhado e sustentável para a humanidade.

Para mais informações, acesse nosso Site

Oficial: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobal

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1983541/1.jpg

FONTE Yadea

SOURCE Yadea