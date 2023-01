Yadea célèbre une année 2022 marquée par une mondialisation rapide, de multiples avancées technologiques et des innovations esthétiques, et se réjouit de continuer à « électrifier votre vie » en 2023

WUXI, Chine, 16 Janvier 2023 /PRNewswire/ -- Yadea (01585:HK), la première marque de deux-roues électriques au monde, se dirige vers 2023 d'un pas massif grâce à une autre année historique en 2022 qui a mis en évidence la mondialisation fulgurante, des percées technologiques passionnantes et une innovation esthétique élégante. La position mondiale et l'image de marque de cette entreprise d'électromobilité intelligente et durable se sont solidifiées après avoir attiré l'attention des médias mondiaux de l'industrie l'année dernière.

« Yadea a obtenu des résultats exceptionnels en matière d'internationalisation, de technologie et de conception en 2022. Grâce à notre équipe et à nos précieux clients, nous avons un véritable cycle vertueux, et nous constatons un véritable effort d'équipe où tout le monde est gagnant. Grâce aux investissements dans la recherche et le développement, aux percées technologiques régulières comme en témoigne le nombre de nos brevets, nous apportons des technologies de pointe et des expériences de mobilité à nos clients qui nous font confiance et reconnaissent nos produits. Nous les remercions et attendons avec impatience l'année 2023 », a déclaré Aska Zeng, PDG de Yadea Europe.

Mondialisation et localisation à un rythme effréné

L'avenir mondial de Yadea semble plus prometteur après 2022, ses produits couvrant actuellement les cinq continents et étant exportés dans 100 pays et régions ayant gagné l'amour et la reconnaissance de 60 millions d'utilisateurs dans le monde. La société a établi plusieurs filiales internationales avec des équipes professionnelles de R&D et de vente de produits afin de mener des opérations localisées plus systématiques pour répondre aux besoins des utilisateurs locaux dans des pays tels que l'Allemagne, le Vietnam et les États-Unis.

La stratégie de mondialisation des marques de la société s'est poursuivie à un rythme soutenu en juin 2022, lorsque Yadea a officiellement annoncé son expansion sur le marché espagnol lors d'un événement de lancement très médiatisé à la mairie de Madrid. En juillet, Yadea a participé à l'Eurobike 2022 à Francfort et en octobre, elle s'est de nouveau présentée en Allemagne au salon de la moto INTERMOT à Cologne, montrant au monde les solutions de pointe de la Chine dans l'ère des voyages verts et à faible émission de carbone, avec un grand succès médiatique, suivi de sa participation au principal salon mondial des véhicules à deux roues EICMA à Milan en novembre. Et plus récemment, Yadea a participé au CES 2023 à Las Vegas pour promouvoir son style de voyage à technologie verte. En termes de sport, Yadea a été dévoilé en tant que Supporter régional officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ en Asie-Pacifique pour l'événement au Qatar et, en août, était en France en tant que partenaire nominé pour la compétition de freestyle BMX FISE Xperience Series.

Des innovations technologiques et esthétiques de premier ordre

En 2022, Yadea a persisté dans l'innovation technologique et reste la seule entreprise du secteur à posséder plus de 1 350 brevets, deux laboratoires nationaux CNAS, six centres de R&D technologique et un centre technologique national de design industriel. La société a obtenu de nombreuses réalisations scientifiques et technologiques, notamment la création de la première batterie en graphène du secteur.

Yadea est également reconnue pour sa technologie de recharge rapide de qualité automobile, qui permet aux véhicules électriques à deux roues de se recharger à 80 % en seulement 20 minutes. La société a lancé la première moto électrique à grande vitesse, Keeness VFD, équipée d'un moteur haute performance de 10 KW monté en position centrale, développé indépendamment par Yadea, avec une vitesse de pointe de 100 km/h, ne nécessitant que quatre secondes pour accélérer de 0 à 50 km/h.

Yadea est un défenseur incessant de la stratégie de développement de produits « performance forte plus apparence individuelle » et est très fier de répondre aux besoins esthétiques individuels des utilisateurs. Cette diligence en matière de conception a été récompensée par de nombreux prix et distinctions, dont récemment un IDEA Award pour l'excellence de sa conception.

L'avenir de Yadea passe par une expansion accélérée et une augmentation des investissements en R&D

En 2023 et au-delà, Yadea continuera à profiter pleinement des tendances intelligentes et durables, à accélérer son expansion mondiale et à augmenter ses investissements dans la recherche et le développement afin d'adopter pleinement les capacités d'innovation technologique de base de pointe. Yadea continuera à « Électrifier votre vie », en apportant l'expérience ultime de conduite électrique à deux roues aux utilisateurs mondiaux, et en construisant un avenir vert et durable.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants internationaux. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

