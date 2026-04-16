Yadea, Dünyanın En İyi Elektrikli İki Tekerlekli Araç Markası Unvanıyla Motorbike İstanbul'da Görücüye Çıkarak Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

İSTANBUL, 17 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen elektrikli iki tekerlekli araç markası Yadea, yaklaşan Motorbike İstanbul fuarında Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapacak ve bu hamle, markanın küresel genişlemesinde önemli bir adım olacak

Invitation from Yadea to the Istanbul Motobike 2026

Marka, 22–25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nin Hall 8'de (8.SALON), 8-151 numaralı stantta en yeni ürün yelpazesini ve temel teknolojilerini sergileyecek. Bu ilk katılım, sıradan bir fuar katılımından öte, Yadea'nın Türkiye'de bağımsız bir marka olarak attığı ilk resmi hamle olup, sürdürülebilir bir pazar varlığı oluşturma yönündeki uzun vadeli kararlılığının bir göstergesidir.

Elektrikli mobilite alanında 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Yadea, satış rakamları açısından dokuz yıl üst üste dünyanın 1 numaralı elektrikli iki tekerlekli araç markası konumuna yükselmiştir. Ürünleri 100'den fazla ülkede satılmakta olup, 40.000'den fazla perakende satış noktası ve 100 milyonu aşan küresel bir kullanıcı kitlesi tarafından desteklenmektedir. Bu ölçek, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği batarya, motor ve kontrolör sistemleri dahil olmak üzere güçlü şirket içi yetkinliklerle desteklenmektedir.

Kentsel ulaşım kullanıcılarının verimlilik ve maliyet öngörülebilirliğine giderek daha fazla önem verdiği bir dönemde, elektrikli iki tekerlekli araçlar pratik bir günlük çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görüyor. Önemli ölçüde daha düşük enerji maliyetleri ve basitleştirilmiş bakım gereksinimleri sayesinde, toplam sahip olma maliyeti benzinli araçların maliyetinin onda birine kadar düşürülebilir.

Bu bağlamda, Yadea'nın Türkiye pazarına girişi, kısa vadeli bir katılımdan ziyade uzun vadeli bir yatırım temelinde şekillenmiştir. Şirket, tedarik verimliliğini ve duyarlılığını artırmak amacıyla Mart 2026 itibarıyla yerel üretime başlamış olup, gelecekteki büyümeyi desteklemek üzere ülke çapında bir satış ve servis ağı da aşamalı olarak kurulmaktadır.

Türkiye'deki elektrikli iki tekerlekli araç pazarı geliştikçe, ürün dayanıklılığı, kalitesi ve satış sonrası hizmetlerin güvenilirliği, pazarda öne çıkan temel unsurlar haline geliyor. Yadea'nın üretim standartlarına, kalite kontrolüne ve uzun vadeli faaliyetlerine verdiği önem, giderek daha rekabetçi hale gelen ve hâlâ parçalanmış bir pazarda etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlıyor.

Fuar sırasında Yadea, 22 Nisan'da iki amiral gemisi modelinin resmi olarak tanıtılacağı yeni bir ürün lansman etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Ayrıntılar henüz gizli olmakla birlikte, lansmanın markanın çok çeşitli kullanım senaryoları için güvenilir, yüksek kaliteli elektrikli mobilite çözümleri sunma yeteneğini göstermesi bekleniyor.

"Dünya çapındaki kullanıcılara harika bir yolculuk sunmak" vizyonuyla hareket eden Yadea, sürekli yatırımlar, ürün inovasyonu ve kullanıcı ihtiyaçlarına verdiği büyük önem sayesinde Türkiye'nin elektrikli mobilite ekosisteminin gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

