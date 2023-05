Yadea E-mobility de Alta Performance Ganhou o Prêmio Alemão 2023 Red Dot e o iF DESIGN AWARDs

HONG KONG, 12 de Maio de 2023 /PRNewswire/ -- Yadea (01585.HK), uma marca líder global de desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos de duas rodas, ganhou quatro prêmios internacionais de design de produto, dois Red Dot Awards e dois iF DESIGN AWARDs. Depois de ganhar os prêmios IDEA em 2022, a Yadea tornou-se novamente uma marca vencedora. Os produtos vencedores são a moto elétrica Yadea KEENESS, a Yadea S9 e o patinete elétrico Yadea ElitePrime. Esses três novos produtos de mobilidade elétrica se destacaram entre muitos concorrentes com seu design estético avançado, excelente experiência do usuário e conceito de proteção ambiental.

O Red Dot Award é um prêmio Alemão que reconhece produtos com design excepcional e alto impacto na indústria. O iF DESIGN AWARD é reconhecido como um árbitro de design excelente e é um dos prêmios de design mais importantes do mundo.

A Yadea KEENESS está equipada com um motor de acionamento intermediário de 10kW, com velocidade máxima de 100km/h e aceleração de 0-50km/h em 4 segundos. A bateria é equipada com um sistema inteligente de recuperação de energia para aumentar a potência e prolongar a vida útil da bateria e, uma vez carregada, pode durar mais de 100 km.

Como o produto principal de 2023, o Yadea ElitePrime é um patinete elétrico dobrável, potente e seguro, com desempenho superior, permitindo que você supere todas as condições de estrada. O Yadea ElitePrime é equipado com um motor com potência de pico de 1500W. Ele pode alcançar inclinações de até 30% e possui uma excelente estrutura de absorção de choque dianteira e traseira. Ao mesmo tempo, a Yadea anunciou seu lançamento global por meio do financiamento coletivo do Indiegogo com seu preço de pré-venda super baixo no mês passado.

A Yadea S9 é uma e-bike com bateria de longa duração e pode facilmente percorrer mais de 150 km. Ela usa a bateria de lítio 2.0 de fibra de carbono TTFAR criada pela primeira vez pela Yadea. Esta bateria usa células laminadas quadradas e tecnologia compacta PACK, e sua capacidade é 100% maior do que a bateria de lítio comum. Além disso, a potência nominal do motor da Yadea S9 pode atingir 1000 W, o que lhe confere uma forte capacidade de aceleração inicial.

A gama de produtos da Yadea cobre principalmente motocicletas elétricas de alto desempenho, ciclomotores elétricos, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. A Yadea forneceu produtos e serviços de mobilidade elétrica para 70 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões e construiu uma rede com mais de 40.000 varejistas em todo o mundo.

