Yadea entra nos mercados suíço e latino-americano com várias novas lojas emblemáticas

"A entrada bem-sucedida da Yadea nos mercados suíço e latino-americano é um marco importante em nossa expansão global", disse Heidi, gerente geral da Yadea Export & Import Co., Ltd., "com nossas vantagens tecnológicas, as scooters elétricas da Yadea atingiram os principais padrões de engenharia, qualidade e segurança do mundo, concedendo a nós uma competitividade incrível na velocidade e custo de desenvolvimento de produtos. Estamos empenhados em expandir nossa presença na Europa, na América Latina e no resto do mundo para atender a uma base crescente de clientes com necessidades de transporte acessível e ecológico, bem como de excelente atendimento ao cliente da Yadea."

A Yadea não apenas construiu uma cadeia de suprimentos global completa, mas também estabeleceu parcerias com 16 fornecedores globais líderes, como a Panasonic do Japão, a Bayer da Alemanha e a Berger da Suécia. Além disso, possui sete bases de produção no Vietnã e em outros países e regiões, com produtos exportados para 88 países, incluindo Estados Unidos e Alemanha.

A Yadea obteve um total de 763 patentes (incluindo 36 invenções), a tecnologia pioneira de bateria de grafeno líder do setor e os recursos avançados em sistemas de potência, sistemas de energia, sistemas inteligentes e tecnologia humanizada. Em termos de componentes elétricos centrais de veículos elétricos, a Yadea desenvolveu independentemente motores GTR de banda larga, motores montados nas laterais, motores AAT e muito mais, atualizando e iterando continuamente a tecnologia do motor para promover avanços contínuos na eficiência de energia e potência de veículos elétricos.

A Yadea aproveita suas vantagens tecnológicas e de P&D para criar soluções locais de mobilidade elétrica para a Europa e países em todo o mundo. Para os clientes europeus, a Yadea desenvolveu os C1S de ponta, que estão equipados com três recursos-chave. Este ciclomotor elétrico com aparência retrô e projetado pela KISKA, que é o vencedor do Reddot em 2020, apresenta um design e uma carroceria elegantes, o culminar de três anos de desenvolvimento. É alimentado por um sistema de gerenciamento inteligente, com proteção de segurança de nível noturno para a bateria. Enquanto isso, sua solução inteligente de integração sem chave habilita a detecção automática, com um chip inteligente que realiza o desbloqueio perfeito quando o proprietário está por perto.

Para mais informações, acesse:

Facebook: YADEAIG/YADEA_global

Twitter: YADEA

Sobre a Yadea

Há 20 anos, a Yadea plantou um sonho verde para preservar o ambiente do planeta em que vivemos. A visão da Yadea é revolucionar o setor de transportes com uma nova geração de produtos para viagens livres de emissões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1395580/1.jpg

FONTE Yadea

SOURCE Yadea