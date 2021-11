Yadea lance le nouveau deux-roues électrique Y1S conçu pour les entreprises

Hautement adaptable et flexible, le Y1S peut être modifié pour être utilisé en libre-service, pour les opérations de vente à emporter, la logistique et d'autres utilités. Le grand châssis du véhicule, l'installation de deux sièges rembourrés et les caractéristiques de sécurité en font un véhicule idéal pour les services de transport urbain, tandis que l'espace de stockage supplémentaire offre un espace propre et isolé pour les livraisons de produits alimentaires. Pour les prestataires de services logistiques, l'étagère de transport personnalisable et spacieuse du Y1S, dotée de supports résistants, est parfaite pour garder les marchandises en sécurité sur la route. Avec des pneus de 14 pouces, une selle de 820 mm et des amortisseurs hydrauliques, le Y1S offre une expérience de conduite confortable pour les livreurs, les prestataires de services logistiques et les opérateurs de vélo en libre-service.

Les deux batteries amovibles et légères à double connexion offrent une grande capacité de batterie, et le véhicule permet également deux modes de charge intelligents, directement à partir du véhicule ou à partir de la base de la batterie, afin que les conducteurs puissent aller plus loin pour une utilisation plus pratique. Parallèlement, le système intelligent de gestion de la batterie (BMS) de Yadea garantit une conduite plus sûre grâce à une protection contre les surintensités, la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits, etc.

Le lancement du Y1S intervient alors que de plus en plus de pays mettent en place des politiques visant à promouvoir l'utilisation des deux-roues électriques. Selon le PNUE, le passage à 90 % de véhicules électriques à deux et trois roues d'ici à 2030 permettra de réduire les émissions de CO2 de 11 milliards de tonnes d'ici à 2050. En réaction, des régions comme l'Union européenne ont accéléré le déploiement de l'e-mobilité par de nouvelles initiatives et des politiques transfrontalières. Stimulés par ces changements, les deux-roues électriques deviennent rapidement le choix privilégié des entreprises qui cherchent à minimiser leur empreinte carbone tout en maximisant leur valeur commerciale.

« En tant que première marque de deux-roues électriques au monde, Yadea offre depuis longtemps une expérience de conduite confortable aux individus. Aujourd'hui, nous élargissons notre territoire en fonction de la demande mondiale croissante en proposant des deux-roues électriques adaptés à un usage commercial. Le Y1S reflète l'engagement de Yadea en faveur d'une amélioration continue, car nous cherchons à mieux répondre aux besoins des consommateurs de tous horizons et à satisfaire les divers scénarios d'application des cyclomoteurs électriques », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Avec son nouveau Y1S, sa vision unique des besoins des véhicules commerciaux et une feuille de route claire de son offre, Yadea a encore renforcé sa position de leader dans le secteur des deux-roues électriques. Pour l'avenir, Yadea s'engage à faire évoluer ses produits en fonction des besoins des utilisateurs et des entreprises du monde entier, afin d'aider davantage de personnes à « électrifier leur vie » grâce à une expérience de conduite confortable et écologique.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes de pétrole et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

