Yadea présente une gamme impressionnante de vélos électriques à l'Eurobike 2022 en Allemagne

« Engagée à promouvoir la popularisation de moyens de transport personnel écologiques et efficaces, la participation de Yadea à l'Eurobike 2022 délivre un important message de positionnement au reste de l'industrie en Europe. Dans le cadre de la stratégie de localisation de l'entreprise, Yadea a spécifiquement choisi de présenter des produits qui plaisent le plus aux entreprises et aux consommateurs européens, démontrant ainsi les nombreux atouts de la marque et son engagement à cultiver et à explorer le marché européen », a déclaré Heidi Zang, vice-directrice générale de Yadea.

Le salon était axé sur un certain nombre de thèmes, dont le développement de villes respectueuses de l'environnement et la définition de l'avenir de la mobilité. Ces deux thèmes s'inscrivent dans la stratégie de marque de Yadea, qui préconise de nouveaux modes de mobilité pour favoriser un avenir plus vert.

Yadea présente sa réalisation en collaboration avec l'entreprise allemande de logiciels Wunder Mobility, le vélo électrique Wunder prêt à être partagé. Pour ce produit, YADEA, en tant que leader de l'industrie dans la conception et la fabrication de matériel, a joint ses forces à celles de Wunder Mobility, pour créer un vélo électrique spécialement conçu pour les cas d'utilisation partagée. Grâce à sa conception, sa fiabilité et la robustesse de son logiciel, ce vélo électrique permettra aux opérateurs de véhicules partagés de fonctionner efficacement et de développer leur activité. Cet impressionnant vélo électrique Wunder destiné au partage est équipé d'une batterie 36V 20Ah interchangeable offrant une autonomie de 110 km et une vitesse maximale de 25 km/h grâce à un moteur de 250 W. Il est également doté d'une connectivité IoT intégrée et d'un verrouillage intelligent.

« La collaboration avec Wunder Mobility est un bel exemple qui illustre l'engagement de Yadea envers l'innovation libre et sa passion pour la qualité. Le véhicule est certifié CE & TUV et adapté aux entreprises de partage de vélos électriques sur le marché européen », a précisé Edison Hou, directeur commercial de Yadea.

Également exposée à l'Eurobike 2022, l'élégante bicyclette électrique Y80 allie style et performance, avec un moteur de 250 W délivrant un couple de 100Nm alimenté par une batterie de grande capacité de 36V 10.5Ah pouvant atteindre une autonomie de 80 km (en mode assisté). Aux côtés du Y80, le vélo électrique TROOPER001 est doté d'un puissant moteur de 250 W et d'une batterie de grande capacité de 48V 15Ah permettant d'atteindre une autonomie de 90 km. Il est équipé de fonctionnalités intelligentes telles que le verrouillage intelligent Bluetooth, l'intégration du smartphone et un design éblouissant.

Yadea a toujours donné la priorité à la fabrication de ses propres vélos électriques et possède également une riche expérience dans le domaine des produits OEM et ODM et dans celui des vélos partagés. Grâce à ses solides capacités en matière de R&D, de fabrication et d'approvisionnement, Yadea est la marque de trottinettes électriques la plus vendue pour la cinquième année consécutive. La qualité de la production est attestée par l'incorporation de Huayu New Energy, qui s'appuie sur une technologie de batterie de haute précision pour générer et préserver l'énergie.

« Yadea a commencé à s'internationaliser en 2007 et a fait des progrès significatifs sur le marché européen. Désormais, grâce au centre d'opérations allemand bientôt en place, Yadea disposera d'une bonne base pour poursuivre sa croissance dans la région, répondre aux besoins des consommateurs locaux et faire de Yadea une marque mondialement reconnue pour une e-mobilité sûre et bien pensée », a affirmé Edward Vlutters, directeur général adjoint de YADEA (Europe) Technology GmbH.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 90 pays. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859381/image_1.jpg

