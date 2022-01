Yadea s'apprête à lancer le scooter électrique M6 sur les marchés étrangers avant le Nouvel An chinois

Grâce à son puissant moteur, à l'autonomie prolongée de sa batterie et à son design pratique, le M6 offre à ses usagers une expérience de voyage raffinée. Le scooter électrique est doté d'une puissance de 2 100 W qui permet de rouler sur n'importe quel terrain avec aisance. Il possède également une batterie amovible qui prend en charge la recharge directe ou externe et permet de parcourir jusqu'à 70 km avec une seule charge. Au-delà de la puissance, le M6 offre un confort inégalé, grâce au nouveau dossier amélioré avec un design ergonomique, un large cadre rembourré et un positionnement stratégique visant à optimiser le soutien du dos. En outre, grâce à un grand compartiment de rangement de 27 L, le M6 vous permet de transporter vos objets lors de vos déplacements.

Le modèle M6 de Yadea conserve le style classique du véhicule afin que les conducteurs aient toujours une belle allure sur la route. Le phare offre des niveaux de luminosité élevés et une portée exceptionnelle pour une visibilité maximale dans diverses conditions de lumière et climatiques. Quant à la couche de peinture suédoise Berker, elle est durable, très résistante aux dommages et son aspect neuf est garanti même après trois ans d'utilisation. De multiples options de couleurs sont également disponibles, afin que les conducteurs puissent exprimer leur personnalité à travers leur véhicule.

Le modèle M6 perpétue l'héritage de la marque en matière de conception de sécurité de pointe. La carrosserie du scooter, très résistante, est construite avec de l'acier structurel laminé à froid de première qualité et comporte un cadre optimisé par IAO. En outre, chaque véhicule subit des tests de vibrations (un million) et d'identification du contrôle de stabilité électronique afin de garantir sa durabilité. Le M6 exploite également le système intelligent de gestion de la batterie (BMS) développé indépendamment par Yadea, qui offre neuf niveaux de protection contre les problèmes courants, notamment les surintensités, les surcharges, les surdécharges, les courts-circuits, les pannes de module d'alimentation et les avertissements d'erreur.

Avec le lancement stratégique mondial du M6 pendant le Nouvel An lunaire, Yadea marque un nouveau départ pour l'entreprise. En apportant à l'étranger un plus grand nombre de ses technologies et produits de R&D indépendants, Yadea continuera à faire progresser l'industrie et à aider davantage de personnes à « électrifier leur vie » pendant l'année du tigre et au-delà.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des scooters électriques, des vélos électriques et des trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Pour en savoir, plus, rendez-vous sur notre :

Site Internet officiel : https://www.yadea.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram : https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter : https://twitter.com/YadeaGlobal

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1733179/Yadea_M6.jpg

SOURCE YADEA