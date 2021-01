Yadea se lance sur les marchés suisse et latino-américain avec plusieurs nouveaux magasins phares

« L'entrée réussie de Yadea sur les marchés suisse et latino-américain est une étape importante de notre expansion mondiale », a déclaré Heidi, directrice générale de Yadea Export & Import Co., LTD avec ses avantages technologiques, les scooters électriques de Yadea ont satisfait aux normes d'ingénierie, de qualité et de sécurité les plus élevées au monde, ce qui nous confère une compétitivité incroyable en termes de vitesse de développement et de coût. Nous sommes déterminés à étendre notre présence en Europe, en Amérique latine et dans le reste du monde pour servir une base clientèle croissante qui a besoin de transports abordables et respectueux de l'environnement, ainsi que d'un excellent service client Yadea. »

Non seulement Yadea a mis en place une chaîne d'approvisionnement mondiale complète, mais elle a également établi des partenariats avec 16 fournisseurs mondiaux de premier plan tels que le japonais Panasonic, l'allemand Bayer et le suédois Berger. En outre, elle dispose de sept bases de production au Vietnam et dans d'autres pays et régions, avec des produits qui sont exportés vers 88 pays, dont les États-Unis et l'Allemagne.

Yadea a obtenu un total de 763 brevets (dont 36 inventions), devenant pionnier dans la technologie des batteries au graphène, leader du secteur, et se targuant de capacités avancées dans les systèmes d'alimentation, les systèmes énergétiques, les systèmes intelligents et la technologie humanisée. En ce qui concerne les composants électriques de base des véhicules électriques, Yadea a développé indépendamment des moteurs de puissance à large bande GTR, des moteurs latéraux, des moteurs AAT, et plus encore, en améliorant et en itératant continuellement la technologie des moteurs pour favoriser des percées continues dans la puissance et l'efficacité énergétique des véhicules électriques.

Yadea met à profit ses atouts en matière de R&D et de technologie pour créer des solutions locales de mobilité électrique sur mesure pour l'Europe et les pays du monde entier. Pour les clients européens, Yadea a développé le C1S haut de gamme, qui est équipé de trois caractéristiques clés. Ce véhicule électrique à deux roues au design rétro conçu par KISKA, qui a remporté le Reddot 2020, présente une conception et un corps élégants, fruit de trois années de développement. Il est alimenté par un système de gestion intelligent, avec une protection de sécurité de la batterie au niveau de la nuit. Parallèlement, sa solution sans clé intelligente permet une détection automatique, avec une puce intelligente qui réalise un déverrouillage sans faille lorsque le propriétaire est à proximité.

À propos de Yadea

Il y a 20 ans, Yadea a planté un rêve vert pour préserver l'environnement de la planète sur laquelle nous vivons. La vision de Yadea consiste à révolutionner l'industrie du transport avec une nouvelle génération de produits de voyage sans émissions.

