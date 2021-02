Yahsat annonce la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration et de son directeur général

Nouveaux membres du conseil d'administration

S'exprimant à propos de l'annonce, Musabbeh Al Kaabi a déclaré : « Les nominations d'aujourd'hui témoignent de la volonté de Yahsat de renforcer la position de l'entreprise en tant que leader du marché et champion des TIC reconnu au niveau mondial, ainsi que de son efficacité en matière de planification de la succession pour former des talents convenablement placés pour stimuler la croissance future de l'entreprise ».

Dans le cadre de son rôle à Mubadala, Musabbeh Al Kaabi supervise le portefeuille qui soutient l'accélération et la transformation continues des EAU en investissant dans les champions nationaux, en favorisant des groupements industriels et commerciaux dynamiques et en s'associant à des entités mondiales de premier plan. Musabbeh est également membre du comité d'investissement de Mubadala, jouant un rôle stratégique de conseiller sur toutes les grandes décisions d'investissement liées à tous les secteurs et activités de Mubadala.

L'arrivée de Badr Al Olama au conseil d'administration apporte une grande expertise grâce à sa capacité de directeur exécutif de l'unité des groupements des EAU au sein de la plateforme d'investissement des EAU à Mubadala, supervisant un portefeuille diversifié d'actifs dans de multiples secteurs, notamment la technologie, l'aérospatiale et les soins de santé, ainsi que l'incubation de nouveaux secteurs pour diversifier davantage l'économie des EAU, tels que les énergies propres et les sciences de la vie.

La nomination de Masood Sharif Mahmood au conseil d'administration garantira que le groupe continuera à bénéficier de sa vaste expérience et de son leadership de longue date dans l'industrie des satellites, ainsi que de son rôle de partie prenante de haut niveau dans plusieurs entités des EAU et internationales. À ce titre, Masood travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour assurer une transition sans heurts et pour aider le groupe à poursuivre ses objectifs stratégiques alors qu'il s'engage dans la prochaine étape de croissance et de développement.

S'exprimant à propos de sa nomination au Conseil, Masood Sharif Mahmood a déclaré : « Je suis honoré de pouvoir continuer à soutenir activement la société en tant que membre du conseil d'administration, et je suis convaincu que Yahsat poursuivra ses importantes contributions au secteur spatial et à l'économie des EAU, et renforcera encore sa place de leader mondial dans l'industrie des satellites. »

Succession du PDG

La nomination d'Ali Al Hashemi en tant que nouveau PDG du groupe Yahsat est le résultat direct des initiatives de Yahsat en matière de planification de la succession à long terme. Cette nomination permettra à l'entreprise de maintenir son élan sur la vision et les objectifs stratégiques qui ont été au cœur du parcours de transformation de Yahsat, faisant d'elle l'un des huit premiers opérateurs au monde en seulement dix ans d'activité.

Al Hashemi apporte à ce poste une grande connaissance dans le domaine des satellites et une grande expérience de l'industrie. Il occupe actuellement le double rôle de directeur général des services de Yahsat Government Solutions et de PDG de Thuraya Telecommunications Company, la filiale de Yahsat spécialisée dans les services mobiles par satellite. Grâce à sa formation en génie mécanique et à son MBA en administration des affaires de la London Business School, il a supervisé une période de croissance importante et soutenue dans la division des services gouvernementaux de Yahsat, en obtenant plusieurs contrats clés à long terme avec le gouvernement et les forces armées des EAU pour consolider la position de Yahsat en tant que partenaire de confiance et privilégié pour les solutions satellites du pays. Dans son rôle de PDG de Thuraya, il a réussi à redresser l'entreprise en deux ans et, avec la construction récemment annoncée de Thuraya 4-NGS, le système satellite de prochaine génération, le portefeuille de produits et de solutions du groupe sera grandement amélioré pour les clients gouvernementaux et commerciaux, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur des solutions mobiles par satellite.

