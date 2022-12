YAMAGATA CORPORATION EN TWEDDLE GROUP BELGIUM ONDERTEKENEN EEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING ALS ONDERDEEL VAN DE BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIE NAAR JAPAN

TOKIO, 6 december 2022 /PRNewswire/ -- We zijn verheugd bekend te kunnen maken dat Yamagata Corporation en Tweddle Group Belgium voornemens zijn om een memorandum van overeenstemming te gaan ondertekenen. Deze overeenkomst zal voor beide partners extra business genereren door gezamenlijk gebruik te maken van de tools, de software en de diensten die beide bedrijven binnen hun eigen marktsegment succesvol hebben gemaakt. De ondertekening van de overeenkomst zal plaatsvinden tijdens de economische missie van België in Japan.

Keisuke Mark Saito (left), Claude Vanbeveren (right)

De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en zal beide bedrijven tal van voordelen opleveren. Door de kracht van Yamagata op het gebied van creatie- en vertaaldiensten te combineren met de achtergrond van Tweddle Group op het gebied van maatwerk contentoplossingen, kan elk bedrijf zijn gedeelde expertise op het gebied van technisch schrijven, contenttransformatie en training optimaliseren.

Claude Vanbeveren, Managing Director bij Tweddle Group Belgium, zei: "We kijken erg uit naar de samenwerking met Yamagata. Met het ondertekenen van deze overeenkomst kunnen we de volgende stappen gaan zetten in het delen van tools, contacten en training."

Naast het benutten van het drukwerk dat Yamagata in Azië heeft en Tweddle Group in Noord-Amerika, zal samenwerking andere oplossingen mogelijk maken om nieuwe klanten in nieuwe markten te bereiken. Zo zullen diensten als Tree

Keisuke Mark Saito, Director of Sales bij Yamagata Corporation, voegde hieraan toe: "De gebundelde kracht van onze twee bedrijven zal helpen om betere oplossingen te bieden voor onze klanten in Europa, Azië en de Verenigde Staten. We kijken uit naar de gezamenlijke successen van Tweddle Group Belgium en Yamagata Corporation."

Over Tweddle Group Belgium

Tweddle Group, een divisie van CJK Group, Inc., werd opgericht in 1954, is een particulier bedrijf en heeft zijn hoofdkantoor in Michigan. Het bedrijf legt zich van oudsher toe op het afdrukken van handleidingen voor auto's, en is nu een toonaangevende leverancier van productondersteuning, digitale eigenaarsinformatie en diagnostische hulpmiddelen voor veel van de grootste autofabrikanten en machinebouwers ter wereld.

Contactpersoon:

Claude Vanbeveren, Managing Director

[email protected]

Over Yamagata Corporation

In 1906 begon Yamagata Corporation als Japans eerste drukkerij in Westerse talen. Tegenwoordig bieden we totaaloplossingen via diensten variërend van contentontwikkeling en productie tot ontwerp, vertaling en drukwerk van superieure kwaliteit om de wensen van onze klanten te realiseren.

Contactpersoon:

Keisuke Saito, Director of Sales

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1961636/Tweddl_Group_Yamagata_Corporation_MoU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpg

SOURCE Tweddle Group