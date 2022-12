YAMAGATA CORPORATION ET TWEDDLE GROUP BELGIUM SIGNENT UN PROTOCOLE D'ENTENTE DANS LE CADRE DE LA MISSION ÉCONOMIQUE BELGE AU JAPON

TOKYO, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes heureux d'annoncer la signature d'un protocole d'entente entre Yamagata Corporation et Tweddle Group Belgium. Cet accord générera des affaires supplémentaires pour les deux partenaires en leur permettant de partager des outils, des logiciels et des services qui les ont aidés à réussir dans leurs marchés respectifs. La signature de l'accord aura lieu pendant la mission économique belge au Japon.

Keisuke Mark Saito (left), Claude Vanbeveren (right)

Fondée sur la confiance mutuelle, la coopération entre les deux organisations aura de nombreux avantages. En combinant la force de Yamagata en matière de services de création et de traduction avec l'expérience de Tweddle Group dans les solutions de contenu personnalisées, chaque organisation peut optimiser son expertise collective dans la création technique, la transformation de contenu et la formation.

Claude Vanbeveren, directeur général de Tweddle Group Belgium, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Yamagata. La signature de cette entente signifie que nous pouvons faire passer le partage d'outils, de contacts et de formations à la prochaine étape. »

En plus de tirer parti des capacités d'impression de Yamagata en Asie et de celles de Tweddle Group en Amérique du Nord, la collaboration permettra à d'autres solutions d'atteindre de nouveaux clients sur de nouveaux marchés. Par exemple, des services comme Tree < D, un outil novateur de diagnostic des causes profondes, continueront de croître grâce à cette nouvelle entente. Yamagata se chargera de la vente, de la formation, de la rédaction et de la traduction, tandis que Tweddle Group sera responsable de la mise en œuvre, de l'hébergement, de la maintenance et du soutien.

Keisuke Mark Saito, directeur des ventes chez Yamagata Corporation, a ajouté : « La force combinée de nos deux organisations aidera à trouver de meilleures solutions pour nos clients en Europe, en Asie et aux États-Unis. Nous nous réjouissons à la perspective d'aboutir ensemble à de nouvelles réalisations pour Tweddle Group Belgium et Yamagata Corporation. »

À propos de Tweddle Group Belgium

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc., est une société privée basée dans le Michigan et fondée en 1954. Historiquement dédiée à l'impression de manuels d'automobile, l'entreprise est aujourd'hui un fournisseur de premier plan d'assistance produits, d'informations sur les propriétaires numériques et d'outils de diagnostic, desservant de nombreux constructeurs d'automobiles et fabricants de machines parmi les plus grands au monde.

Contact :

Claude Vanbeveren, directeur général

[email protected]

À propos de Yamagata Corporation

Yamagata Corporation a été fondée en 1906 en tant que première imprimerie occidentale du Japon. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions uniques et une gamme de services allant du développement et de la production de contenu à la conception, la traduction et l'impression. L'entreprise propose un service à qualité supérieure afin de faire des souhaits de ses clients une réalité.

Contact :

Keisuke Saito, directeur des ventes

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961636/Tweddl_Group_Yamagata_Corporation_MoU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903619/CJK_Tweddle_Logotype_Stacked_CMYK_50K_Logo.jpg

SOURCE Tweddle Group