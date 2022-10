Yang Chaobin de Huawei lance une série de solutions 5G toutes bandes

BANGKOK, Oct. 31, 2022 /PRNewswire/ -- Le président de Huawei ICT Products & Solutions et de Huawei Wireless Solution, Yang Chaobin, présente le concept One 5G et un ensemble de solutions conçues pour faciliter l'évolution de toutes les bandes vers la 5G dans le cadre du Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF2022). « La 5G est sur la voie rapide, » a déclaré M. Yang. « L'avenir exige l'évolution de toutes les bandes vers la 5G. La série de solutions toutes bandes 5G lancée par Huawei aidera les clients à construire des réseaux 5G offrant des performances optimales, des expériences ultimes et une consommation d'énergie minimale. »

Yang Chaobin speaking at MBBF2022

La 5G est commercialisée depuis trois ans. Elle s'est développée rapidement en termes de couverture réseau, d'appareils et d'échelle utilisateur. La 5G offre une expérience numérique plus HD et immersive aux consommateurs, et a accéléré la transformation numérique dans tous les secteurs. Elle a amélioré la façon dont les gens travaillent et l'efficacité de la production des industries. En termes de construction de réseaux 5G, les opérateurs se sont concentrés sur le développement de TDD et mmWave pendant la phase initiale, mais récemment la convergence TDD+FDD a été le choix de la plupart des opérateurs.

À l'avenir, toutes les connexions et tous les services évolueront vers la 5G, de même que toutes les bandes. Huawei a développé le concept One 5G et des solutions pour maximiser les capacités de toutes les bandes, et faciliter une coordination approfondie entre les bandes, ce qui jette les bases de la construction de réseaux 5G efficaces et rentables.

MetaAAU avec ELAA améliore la couverture des liaisons montante et descendante TDD tout en réduisant la consommation d'énergie

La combinaison de la bande passante élevée TDD et du MIMO massif a permis de faire une expérience 5G intergénérationnelle. Il est important de fournir une meilleure couverture et une plus grande capacité tout en réduisant la consommation d'énergie, ce qui a inspiré une série de nouvelles solutions TDD Massive MIMO.

La solution MetaAAU de Huawei fait passer les performances et l'efficacité énergétique à des niveaux supérieurs, grâce à l'utilisation de la technologie ELAA (extremely large antenna array), ainsi qu'à une coordination innovante des logiciels et du matériel. MetaAAU a été déployé à grande échelle dans le monde entier. Il a été prouvé qu'il améliore la couverture des liaisons montante et descendante et l'expérience utilisateur, tout en consommant moins d'énergie.

Les produits dotés d'une bande passante plus large seront indispensables aux opérateurs pour répondre aux nouveaux besoins d'allocation de bande et simplifier le déploiement de la bande passante ultra-large. La nouvelle solution MetaAAU 800 MHz de Huawei prend en charge le déploiement actuel sur la bande C et permet un déploiement simplifié sur le futur nouveau spectre.

Pour les scénarios où l'espace d'installation de l'antenne est limité, Huawei propose la solution Meta BladeAAU, qui combine les technologies Meta et Blade de manière unique, pour permettre un déploiement facile de la solution MetaAAU et de toutes les bandes sub-3GHz sur un seul pôle, ce qui la rend idéale pour les scénarios à antenne unique.

Les technologies à bande ultralarge et multi-antennes simplifient le déploiement dans un spectre FDD fragmenté et améliorent l'efficacité spectrale

Les bandes FDD existantes vont continuer à évoluer vers la 5G. Ce processus peut permettre de résoudre les problèmes liés au spectre fragmenté de la bande étroite et à la coexistence de la coexistence de multiples technologies d'accès radio.

Huawei a mis à niveau sa série de solutions à bande ultra-large et multi-antennes pour aider les opérateurs à simplifier le déploiement, à améliorer l'efficacité spectrale et à offrir une expérience utilisateur de haut niveau pour toutes les technologies d'accès radio.

La solution 4T4R RRU à bande ultra-large de Huawei prend en charge le déploiement simplifié de réseaux multi-bandes sur 700-900 MHz ou 1,8-2,6/1,4 GHz, ainsi que le partage de la puissance en millisecondes entre tous les opérateurs, toutes les bandes et toutes les technologies d'accès radio, ce qui réduit la consommation d'énergie tout en assurant une couverture GU.

Autre produit Huawei, le 8T8R RRU à bande ultra-large peut augmenter la capacité des réseaux 4G et 5G de 1,5 et 3 fois, respectivement. Avec l'antenne de la plate-forme Hertz, qui intègre la technologie d'alimentation par injection directe de signaux (SDIF), le 8T8R RRU est capable de réduire la consommation d'énergie.

Pour les scénarios nécessitant une grande capacité, Huawei propose la solution FDD Massive MIMO AAU, qui peut multiplier la capacité des réseaux 4G et 5G par 3 et 5, respectivement, améliorant ainsi les performances de la 4G et de la 5G. Ce produit a été déployé commercialement à grande échelle sur plus de 70 réseaux dans le monde.

Pour les scénarios unipolaires, Huawei propose la solution FDD BladeAAU, qui est la première du secteur à combiner des AAU Massive MIMO FDD et des antennes passives sub-3 GHz. Elle permet un déploiement simple sur un seul pôle.

Les solutions LampSite et RuralLink rendent possible la 5G omniprésente

Considérant que 70 % du trafic des réseaux sans fil provient de scénarios intérieurs, Huawei a développé la solution LampSite 5.0 qui présente une combinaison multi-bande TDD+FDD et multi-RAT. Grâce à une conception hautement intégrée, LampSite 5.0 réduit le poids et le volume du matériel tout en diminuant la consommation d'énergie. En outre, les ondes millimétriques sont introduites dans la solution LampSite pour offrir une capacité de 10 Gbps en intérieur grâce à une bande passante ultra large et une architecture distribuée.

Huawei a également lancé la solution RuralLink qui est conçue pour les zones reculées. Avec cette solution, une seule unité de radion distante (RRU) et une seule antenne suffisent pour assurer la couverture rurale de trois secteurs, et le fronthaul à micro-ondes permet d'économiser le déploiement de la BBU sur le site. La distance intersite entre le site RuralLink et le site hôte peut atteindre 20 km. Grâce à une conception simplifiée et à une consommation d'énergie ultra-faible, seuls 6 panneaux solaires suffisent à alimenter un seul site et l'exploitation et la maintenance à distance sont prises en charge.

La solution innovante mmWave permet le déploiement commercial de la technologie mmWave dans les points d'accès extérieurs et les scénarios intérieurs.

Les ressources du spectre mmWave sont abondantes et plus de 140 opérateurs ont obtenu l'accès au spectre à large bande passante. Les hotspots extérieurs et les environnements intérieurs sont des scénarios d'application typiques de mmWave.

Dans les scénarios de hotspots extérieurs, la solution mmWave de Huawei utilise iBeam et un algorithme intelligent de coordination des bandes hautes et basses pour obtenir un alignement précis du faisceau et une accélération. Les performances dans le cadre d'une mise en réseau continue révèlent qu'il est possible de fournir un débit continu élevé perçu par l'utilisateur dans les véhicules en mouvement et les environnements intérieurs le long des rues.

Dans les scénarios intérieurs, la solution LampSite 5.0 de Huawei, qui prend en charge les ondes millimétriques de 800 MHz, la bande C et la bande de 1,8 GHz, fonctionne avec l'architecture distribuée, offrant une capacité ultra-large de plus de 10 Gbps. Ces nouvelles capacités permettront également de rendre les connexions intérieures transparentes tout en libérant tout le potentiel de mmWave.

IntelligentRAN permet la mise en place de réseaux 5G intelligents

Alors que toutes les bandes évoluent vers la 5G, des réseaux intelligents sont nécessaires pour répondre aux exigences de services diversifiés, améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de multi-RAT (multiples technologies d'accès radio) et équilibrer l'expérience utilisateur et la consommation d'énergie. Grâce à une architecture d'intelligence à plusieurs niveaux, la solution IntelligentRAN de Huawei aide les opérateurs à réduire les coûts d'exploitation et de maintenance des réseaux, à ouvrir les capacités des réseaux et à créer plus d'opportunités commerciales.

La combinaison des solutions One 5G toutes bandes et d'IntelligentRAN libère tout le potentiel de toutes les bandes, y compris TDD, FDD et mmWave, et facilite la coordination toutes bandes pour une meilleure performance des réseaux et une plus faible consommation d'énergie, selon le principe : les bandes fonctionnent comme une seule et les réseaux fonctionnent comme un seul.

« C'est la meilleure des époques », a conclu M. Yang. « La 5G entre dans une nouvelle ère. Poursuivons l'innovation 5G dans le but de réaliser la vision de remodeler le monde avec la 5G, et avançons à grands pas vers le monde intelligent. »

Le Global Mobile Broadband Forum 2022 est organisé par Huawei, en collaboration avec ses partenaires industriels GSMA et GTI. Ce forum annuel rassemble des opérateurs de réseaux mobiles, des leaders de l'industrie verticale et des partenaires de l'écosystème du monde entier pour discuter de la manière de faire de la 5G un succès commercial, ainsi que d'autres sujets de l'industrie hautement prioritaires comme le développement écologique, l'intelligence et l'évolution de la 5G.

https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022 .

