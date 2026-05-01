YANG gründet Londoner Präsenz mit der Eröffnung des YANG Creative Center

SHENZHEN, China und LONDON, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 25. April gab die YANG & Associates Group, ein weltweit führendes Designbüro (im Folgenden als "YANG" bezeichnet), offiziell die Eröffnung ihres Kreativzentrums in London, Vereinigtes Königreich, bekannt. Dieser strategische Schritt markiert eine neue Phase in der globalen Expansion von YANG, nachdem das Unternehmen auf dem asiatischen Markt tief verwurzelt ist.

Yang Bangsheng (fourth from right), Founder and President of YANG, and Magnus Scholz (second from left), Design Director of YANG Creative Center, jointly officiate the unveiling ceremony, witnessed by Dr Valerie Vaughan-Dick (third from right), CEO of the Royal Institute of British Architects, along with other distinguished guests.

Das neu eingerichtete YANG Creative Center befindet sich am Bedford Square 6 in Bloomsbury, direkt neben dem British Museum. "Dieses historische Gebäude aus dem Jahr 1775 stellt einen Höhepunkt der georgianischen Architektur und Stadtplanung dar. Sein erster Bewohner war John Scott, 1. Earl of Eldon (Lordkanzler von England), und in der Folgezeit wohnten dort zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Seit über zwei Jahrhunderten in seinem ursprünglichen Zustand erhalten, ist es nicht nur ein Gebäude, sondern eine lebendige Verkörperung der britischen Kulturgeschichte. Die Wahl dieses Standorts spiegelt die langjährige Philosophie von YANG wider: 'Design als Medium für kulturelle Symbiose'", so Yang Bangsheng, Gründer und Präsident von YANG.

Bei der Enthüllungszeremonie nahmen Yang Bangsheng und Magnus Scholz, Design Director des YANG Creative Center, gemeinsam die Eröffnung vor. Dr. Valerie Vaughan-Dick, CEO des Royal Institute of British Architects, war zusammen mit hochrangigen Gästen von führenden europäischen Kunstakademien, der internationalen Investorengemeinschaft und aus den Bereichen Kunst und Architektur anwesend, um diesen Meilenstein zu erleben.

YANG wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Das Unternehmen vereint weltweit mehr als 600 Design-Experten und hat insgesamt 538 internationale Design-Auszeichnungen erhalten. Im Jahr 2025 wurde das Unternehmen von der Zeitschrift INTERIOR DESIGN auf Platz 2 der Liste "International Giants" gesetzt, was seinen herausragenden internationalen Einfluss widerspiegelt.

Der Start des YANG Creative Centers ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg von YANG von einer östlichen Gründung zu einer globalen Präsenz. Auch in Zukunft wird YANG führende globale Design- und Künstlerressourcen einbinden, um Designlösungen von Weltklasse zu liefern, die profunde lokale kulturelle Kenntnisse mit einer zukunftsorientierten internationalen Perspektive verbinden.

Medienkontakt:

Gretchen

+86 155 0204 4723

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969891/image.jpg