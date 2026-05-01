YANG s'implante à Londres avec le lancement du YANG Creative Center

SHENZHEN, Chine et LONDRES, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 25 avril, le groupe YANG & Associates, un cabinet de design de renommée mondiale (ci-après dénommé "YANG"), a officiellement annoncé l'ouverture de son centre de création à Londres, au Royaume-Uni. Ce mouvement stratégique marque une nouvelle étape dans l'expansion mondiale de YANG, après sa présence profondément enracinée sur le marché asiatique.

Yang Bangsheng (fourth from right), Founder and President of YANG, and Magnus Scholz (second from left), Design Director of YANG Creative Center, jointly officiate the unveiling ceremony, witnessed by Dr Valerie Vaughan-Dick (third from right), CEO of the Royal Institute of British Architects, along with other distinguished guests.

Le nouveau YANG Creative Center est situé au 6 Bedford Square à Bloomsbury, à côté du British Museum. "Ce bâtiment historique, construit en 1775, représente l'apogée de l'architecture géorgienne et de l'urbanisme. Son premier occupant fut John Scott, 1er comte d'Eldon (Lord Chancelier d'Angleterre), et il accueillit par la suite de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture. Conservé dans son état d'origine depuis plus de deux siècles, il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment, mais d'une incarnation vivante de l'histoire culturelle britannique. Le choix de cet emplacement reflète la philosophie de longue date de YANG, à savoir le design comme moyen de symbiose culturelle", a déclaré Yang Bangsheng, fondateur et président de YANG.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Yang Bangsheng et Magnus Scholz, directeur du design du YANG Creative Center, ont officié conjointement. Valerie Vaughan-Dick, PDG du Royal Institute of British Architects, ainsi que d'éminents invités issus des principales académies d'art européennes, de la communauté internationale des investisseurs et des domaines de l'art et de l'architecture, étaient présents pour assister à cet événement marquant.

Fondée en 1997 et basée à Shenzhen, en Chine, la société YANG rassemble plus de 600 professionnels du design dans le monde entier et a reçu un total de 538 prix internationaux de design. En 2025, le cabinet a été classé n° 2 sur la liste des "géants internationaux" par le magazine INTERIOR DESIGN, ce qui témoigne de son influence internationale exceptionnelle.

Le lancement du YANG Creative Center représente une étape cruciale dans le parcours de YANG, qui est passé d'une fondation orientale à une présence mondiale. À l'avenir, YANG continuera d'intégrer des ressources mondiales de premier plan en matière de design et d'art, afin de proposer des solutions de conception de classe mondiale qui associent une profonde connaissance de la culture locale à une perspective internationale tournée vers l'avenir.

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