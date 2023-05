Yanolja Cloud fait l'acquisition du premier fournisseur de solutions de voyage B2B, Go Global Travel, permettant d'améliorer sa présence mondiale et ses offres de solutions technologiques

Apporte à Yanolja Cloud un vaste répertoire de plus d'un million de produits de voyage de 200 pays

Renforce l'engagement de Yanolja Cloud comme leader de la transformation numérique mondiale et son engagement à améliorer l'expérience de voyage

SÉOUL, Corée du Sud, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Yanolja Cloud, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions SaaS basées sur l'IA pour les industries de l'hôtellerie et des loisirs, a annoncé l'acquisition de Go Global Travel (GGT), une société de technologie de voyage B2B, qui met à disposition son répertoire de plus d'un million d'hôtels et autres produits de voyage de 200 pays à plus de 20 000 clients partenaires. Grâce à cette acquisition, Yanolja Cloud a considérablement élargi son répertoire en matière de voyage et d'hôtellerie, permettant une meilleure offre de solutions et renforçant son originalité.

Fondée en Israël en 2000, GGT est une entreprise mondiale de solutions de voyage de référence qui donne accès à des produits de voyage, notamment des chambres d'hôtel et de villégiature, des billets d'avion et des locations de voitures. GGT distribue ces produits principalement en Amérique du Nord et en Europe grâce à plus de 50 000 contrats directs et plus de 10 000 canaux de vente.

L'acquisition de GGT auprès d'AMI Opportunities Fund, qui est conseillée par Apax Partners, une société mondiale de conseil en private equity, permettra à Yanolja Cloud d'avoir des capacités de distribution inégalées, et d'en faire une entreprise unique en son genre qui permet à des propriétés de toutes sortes, toutes tailles et pour tous les budgets dans tous les coins du monde, de réaliser des opérations immobilières en ligne. L'acquisition devrait se traduire par le développement de nouvelles technologies innovantes grâce à un large éventail de données provenant de toutes les entreprises membres de Yanolja Cloud pour permettre une plus grande personnalisation et une automatisation basée sur l'IA.

L'acquisition devrait générer de multiples avantages pour les clients, actuels et nouveaux, de Yanolja Cloud et de GGT, comme une plus grande portée mondiale pour les entreprises, et plus de choix et de personnalisation pour les voyageurs. Les établissements partenaires de GGT et d'autres services liés aux voyages seront mis à disposition par le biais des plateformes B2C de Yanolja et Interpark (les meilleures applications de voyage et de loisirs de Corée du Sud). En outre, Yanolja Cloud vise à distribuer son solide répertoire pour l'Asie à travers les canaux de la plateforme GGT et les agences de voyages en ligne et hors ligne dans le monde entier, comprenant l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Ce nouveau répertoire de Yanolja Cloud et de GGT, désormais leader mondial en termes d'échelle, peut être regroupé et proposé à de nouveaux canaux.

L'acquisition soutient également la mission de Yanolja Cloud de créer une technologie permettant aux établissements hôteliers et de loisirs de transformer leurs activités et de ravir leurs clients en accélérant l'adoption de ses solutions intégrées dans le monde entier. La société prévoit d'être en mesure de commencer à développer ses ventes mondiales en fournissant des solutions hôtelières avancées qui peuvent être efficacement intégrées aux solutions clients existantes. Yanolja Cloud a l'intention de tirer parti des 20 succursales de GGT à l'étranger comme base pour l'expansion commerciale mondiale, en renforçant les réseaux de vente de solutions mondiales et de service à la clientèle des entreprises membres de Yanolja Cloud, notamment eZee et Innsoft.

Cette acquisition renforce également la réputation de Yanolja Cloud en tant que leader mondial des solutions de canaux (Channel Management Systems). Il fournit actuellement une technologie de solution de canaux permettant aux agences de voyage et aux entreprises de plateforme de vendre divers produits de voyage sans avoir besoin d'obtenir directement les droits pour le répertoire, ce qui se traduit par une plus grande distribution et prise de décision pour les fournisseurs d'hébergements. Cette année, la société membre de Yanolja Cloud eZee Technosys (eZee) a récemment obtenu le statut de partenaire Premier de connectivité Booking.com et le partenaire de connectivité d'élite Expedia. Avec son acquisition de GGT, Yanolja Cloud et ses partenaires vont encore améliorer leurs capacités de distribution sur les canaux.

Kim Jong-yoon, co-PDG de Yanolja Cloud, a exprimé son enthousiasme concernant l'acquisition : « Yanolja Cloud est composé d'entreprises membres du monde entier, toutes avec une histoire et une expertise différentes. Go Global Travel est la dernière entreprise membre en date qui va nous aider à soutenir notre vision qui est d'être leader de la transformation numérique des structures d'hébergement et de loisirs, dans le monde entier. Il me tarde de voir l'innovation future qui découlera de cette acquisition. »

Ophir Ben-Ezra, président de Go Global Travel, a ajouté : « Je suis très fier de ce que Go Global Travel et ses employés à travers le monde ont réalisé depuis sa création il y a plus de 20 ans. Je me réjouis de continuer à offrir la même qualité de produits et de services à nos clients partenaires tout en étant en mesure d'offrir de nouveaux noms du répertoire ainsi que des solutions novatrices à l'échelle de Yanolja Cloud, entre autres des moteurs de réservation, des logiciels de gestion des revenus et plus encore. »

Depuis sa création en 2019 en tant que filiale de Yanolja, Yanolja Cloud a connu une croissance considérable, augmentant ses ventes d'un milliard de KRW à 100 milliards de KRW en seulement trois ans (en 2022). La Société est passée de 39 000 licences mondiales de solutions basées sur le cloud (SaaS) en 2019 à plus de 80 000 aujourd'hui et a rapidement développé ses activités internationales grâce à des acquisitions stratégiques, ainsi qu'à des partenariats intégraux avec des voyagistes de renom comme Agoda et Amadeus.

