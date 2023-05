Yanolja Cloud übernimmt führenden Anbieter von B2B-Reiselösungen, Go Global Travel, und erweitert globale Präsenz und Angebot an Technologielösungen

Bringt Yanolja Cloud umfangreiches Reiseportfolio mit mehr als 1 Million Produkten in 200 Ländern ein

Stärkt das Engagement von Yanolja Cloud, eine Vorreiterrolle bei der globalen digitalen Transformation und der Verbesserung des Reiseerlebnisses einzunehmen

SEOUL, Südkorea, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Yanolja Cloud, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten SaaS-Lösungen für das Gastgewerbe und die Freizeitindustrie, hat die Übernahme von Go Global Travel (GGT) bekannt gegeben, einem B2B-Reisetechnologieunternehmen, das sein Inventar von mehr als einer Million Hotels und anderen Reiseprodukten aus 200 Ländern an über 20.000 Kundenpartner vertreibt. Durch diese Akquisition hat Yanolja Cloud sein Portfolio im Bereich Reisen und Gastgewerbe erheblich erweitert, was das Lösungsangebot und die Differenzierung weiter verbessert.

GGT wurde 2000 in Israel gegründet und ist ein erstklassiges, weltweit tätiges Unternehmen für Reiselösungen, das Reiseprodukte wie Hotel- und Resortzimmer, Flugtickets und Mietwagen vertreibt. GGT vertreibt diese Produkte hauptsächlich in Nordamerika und Europa über 50.000 Direktverträge und über 10.000 Vertriebskanäle.

Die Übernahme von GGT durch den AMI Opportunities Fund, der von Apax Partners, einem führenden, global tätigen Private-Equity-Beratungsunternehmen, beraten wird, verschafft Yanolja Cloud unvergleichliche Vertriebskapazitäten und macht es zu einem einzigartigen Unternehmen, das Unterkünften aller Art, Größe und Budgetbereiche – und in allen Teilen der Welt – die Digitalisierung des Geschäftsbetriebs ermöglicht. Die Übernahme wird voraussichtlich zur Entwicklung neuer, innovativer Technologien führen, die eine breite Palette von Daten aus den Mitgliedsunternehmen von Yanolja Cloud nutzen, um eine stärkere Personalisierung und KI-basierte Automatisierung zu ermöglichen.

Es wird erwartet, dass die Übernahme zahlreiche Vorteile für neue und bestehende Kunden von Yanolja Cloud und GGT mit sich bringt, unter anderem eine größere globale Reichweite für Unternehmen und mehr Auswahl und Personalisierung für Reisende. GGT-Partnerobjekte und andere reisebezogene Dienstleistungen werden über die B2C-Plattformen von Yanolja und Interpark (Südkoreas führende Reise- und Freizeit-Super-Apps) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus will Yanolja Cloud sein umfangreiches Angebot in Asien über die Kanäle der GGT-Plattform sowie über Online- und Offline-Reisebüros weltweit, unter anderem in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten, vertreiben. Dieses neu kombinierte Inventar von Yanolja Cloud und GGT, das nun weltweit führend ist, kann jetzt als Paket zusammengefasst und über neue Kanäle angeboten werden.

Die Akquisition unterstützt außerdem die Mission von Yanolja Cloud, Technologien zu entwickeln, die es Gastgewerbe- und Freizeiteinrichtungen erleichtern, ihr Geschäft zu transformieren und ihre Gäste zu begeistern, indem sie die Einführung ihrer integrierten Lösungen in Unterkünften auf der ganzen Welt beschleunigen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, den weltweiten Umsatz zu steigern, indem es fortschrittliche Lösungen für das Gastgewerbe anbietet, die sich effizient in bestehende Kundenlösungen integrieren lassen. Yanolja Cloud beabsichtigt, die 20 Niederlassungen von GGT in Übersee als Basis für die globale Geschäftsexpansion zu nutzen und die weltweiten Vertriebs- und Kundendienstnetzwerke der Yanolja Cloud-Mitgliedsunternehmen, einschließlich eZee und Innsoft, zu stärken.

Diese Übernahme trägt auch dazu bei, den Ruf von Yanolja Cloud als führender Anbieter von globalen Channeling-Lösungen (Channel Management Systems) zu stärken. Zurzeit bietet Yanolja Cloud eine Channeling-Lösungstechnologie an, die es Reisebüros und Plattformunternehmen ermöglicht, verschiedene Reiseprodukte zu verkaufen, ohne sich direkt die Rechte an dem Inventar sichern zu müssen, was zu einem besseren Vertrieb und einer besseren Entscheidungsfindung für Anbieter im Gastgewerbe führt. In diesem Jahr wurde das Yanolja Cloud-Mitgliedsunternehmen eZee Technosys (eZee) zum „Premier Connectivity Partner" von Booking.com und zum „Elite Connectivity Partner" von Expedia ernannt. Mit der Übernahme von GGT bauen Yanolja Cloud und seine Mitgliedsunternehmen ihre Vertriebskapazitäten weiter aus.

Kim Jong-yoon, der Co-CEO von Yanolja Cloud, äußerte Begeisterung für die Übernahme: „Yanolja Cloud besteht aus Mitgliedsunternehmen aus aller Welt, die alle über eine andere Geschichte und Erfahrung verfügen. Wir heißen Go Global Travel als unser neuestes Mitgliedsunternehmen willkommen, das uns dabei helfen wird, unsere Vision, an der Spitze der digitalen Transformation von Hotel- und Freizeitimmobilien überall zu stehen, weiter umzusetzen. Ich freue mich darauf, die zukünftigen Innovationen zu sehen, die aus dieser Übernahme hervorgehen werden."

Ophir Ben-Ezra, der Vorsitzende von Go Global Travel, fügte hinzu: „Ich bin sehr stolz auf das, was Go Global Travel und seine Mitarbeiter auf der ganzen Welt seit seiner Gründung vor über 20 Jahren erreicht haben. Ich freue mich darauf, unseren Kunden weiterhin das gleiche hohe Niveau an Produkten und Service zu bieten, und gleichzeitig in der Lage zu sein, neue Angebote sowie innovative Lösungen aus dem gesamten Spektrum von Yanolja Cloud bereitzustellen, einschließlich Booking Engines, Property und Revenue Management Software und mehr."

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 als Tochtergesellschaft von Yanolja hat Yanolja Cloud ein enormes Wachstum erzielt und ihren Umsatz innerhalb von nur drei Jahren von 1 Mrd. KRW auf 100 Mrd. KRW gesteigert (Stand 2022). Das Unternehmen ist von 39.000 globalen Cloud-basierten Lösungslizenzen (SaaS) im Jahr 2019 auf heute über 80.000 angewachsen und hat sein weltweites Geschäft durch strategische Akquisitionen sowie umfassende Partnerschaften mit renommierten Reiseveranstaltern wie Agoda und Amadeus rasch ausgebaut.

