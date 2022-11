Yatsen Global präsentiert Galenic und EVE LOM auf der fünften CIIE

SHANGHAI, 11. November 2022 /PRNewswire/-- Auf der 5. China International Import Expo (CIIE), die derzeit in Shanghai stattfindet, präsentierte Yatsen Global die neuesten Innovationen seiner technologieorientierten Premium-Hautpflegemarke Galenic und stellte auch EVE LOM vor, eine hochwertige natürliche SPA-Marke aus Großbritannien. Unter dem Motto „Yatsen, A New Journey of Beauty Discovery" (Yatsen, eine neue Reise zur Entdeckung der Schönheit) nahm der Kosmetikkonzern mit den beiden ausländischen Marken an der Veranstaltung teil und brachte gleichzeitig seine Achtung der Geschichte und Kultur der Marken zum Ausdruck. Yatsen möchte die Produktinnovation durch technologische Forschung und Entwicklung fördern, um ihr zu neuer Frische zu verhelfen.

Bei der Eröffnungszeremonie von Yatsen Global am Morgen des 6. November trafen sich Liu Fuxue, stellvertretender Generaldirektor des CIIE-Büros, Sohail Shaikh, Bereichsleiter und Ministerberater für die Kreativ-, Konsum-, Lern- und Lebensmittelindustrie im britischen Generalkonsulat in Shanghai, Pierre Moussy, Wirtschaftsberater im französischen Konsulat in Shanghai, und andere hochrangige Gäste mit David Huang, dem Gründer, Vorstand und CEO von Yatsen Global Pte. Ltd.

David Huang erklärte: „Als schnell wachsende globale Kosmetikplattform mit mehreren Marken hat es sich Yatsen Global zur Aufgabe gemacht, die erstklassigen Schönheitsprodukte einiger weltweit führender Hautpflegemarken und internationaler innovativer Technologien hierher zu bringen. Wir wollen die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad dieser Marken in China erhöhen und ihnen gleichzeitig helfen, den Sprung auf den Markt zu schaffen."

Eric Ducournau, CEO der Pierre Faber Group, übermittelte seine Glückwünsche per Video und betonte: „Unser Unternehmen wird auch in Zukunft mit Galenic Laboratories zusammenarbeiten, um weitere leistungsstarke Hautpflegeprodukte mit präzisen und innovativen Formulierungstechnologien zu entwickeln, um Frauen jeden Alters bei der Lösung ihrer spezifischen Hautprobleme zu unterstützen."

Im Rahmen der Veranstaltung feierte das EVE LOM Radiance Repair Retinol Serum während der CCTV-Live-Übertragung seine Weltpremiere. Beim EVE LOM Radiance Repair Retinol Serum handelt es sich um eine gesunde Anti-Aging-Formel, die die Haut sanft, aber dennoch wirkungsvoll voller erscheinen lässt und sie mit Feuchtigkeit versorgt, so dass der Teint mit der Zeit straffer, glatter und ebenmäßiger wirkt. Galenic präsentierte auf seinem Stand neben anderen herausragenden Produkten auch das Galenic Cosmeceutique Kit [N°1] Vitamin C und das neue Produkt Galenic Couture Secret D'Excellence Serum. Dass Yatsen Global mit EVE LOM und Galenic an der Veranstaltung teilnahm, zeigt ganz deutlich, dass das Unternehmen diesen beiden Marken eine große Bedeutung beimisst und die strategische Vision verfolgt, eine globale und markenübergreifende Präsenz aufzubauen.

Yatsen Global gab bekannt, dass es an der sechsten CIIE im Jahr 2023 teilnehmen wird und bei der Eröffnungsfeier Verträge unterzeichnet hat. Somit ist Yatsen das erste Unternehmen, das während der Veranstaltung eine strategische Partnerschaft eingegangen ist. Der Kosmetikkonzern unterfertigte außerdem eine Vereinbarung mit der Sun Yat-sen Universität, um künftig bei der Erforschung von Schönheitsthemen zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus hat das Unternehmen gemeinsam mit der Universität die neuesten Ergebnisse der Forschungsplattform zur Hautalterung in China veröffentlicht und damit einen Beitrag zur Erforschung der chinesischen Haut geleistet.

Yatsen Global wird sein globales Multi-Marken-Portfolio weiterentwickeln. So bekommen mehr Marken die Möglichkeit, sich ihre Individualität zu bewahren und gleichzeitig modernste Technologien und die Fähigkeiten von Yatsen Global im Bereich der Markenführung zu nutzen, um die Markenentwicklung voranzutreiben, ihre Vitalität auf dem chinesischen Markt zu erneuern und langfristig neues, qualitativ hochwertiges Wachstum zu erzielen.

