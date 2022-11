Yatsen Global présente Galénic et EVE LOM à la 5e CIIE

SHANGHAI, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Yatsen Global présente les dernières innovations de sa marque de soins premium Française Galénic, axée sur les technologies de pointe et le savoir-faire français, et EVE LOM, marque de spa naturel haut de gamme anglaise, lors de la 5e China International Import Expo (CIIE) se déroulant actuellement à Shanghai. Sous le thème « Yatsen, un nouveau voyage de découverte de la beauté », le groupe de cosmétiques s'est joint à l'événement mettant en avant ses deux marques européennes, démontrant simultanément son respect pour l'histoire et la culture des marques, tout en renforçant l'innovation des produits par la recherche et le développement technologique.

Au matin du 6 novembre, Liu Fuxue, Directeur Général Adjoint du bureau de la CIIE ; Sohail Shaikh, Directeur de secteur et Ministre conseiller des industries créatives, de la consommation, de l'apprentissage et de l'alimentation, et membre du Consulat Général de Grande-Bretagne à Shanghai ; Pierre Moussy, Conseiller économique du Consulat Français à Shanghai, et d'autres invités de marque ont rejoint David Huang, fondateur, et Président Directeur Général de Yatsen Global Pte. Ltd, lors de la cérémonie d'ouverture de Yatsen Global.

David Huang a déclaré : « En tant que groupe mondial multimarque de cosmétiques à croissance rapide, Yatsen Global s'est engagé à développer en Chine des marques premiums européennes spécialistes des soins de la peau ainsi que de nouvelles technologies internationales innovantes. Notre ambition est d'accroître la visibilité et la reconnaissance de ces marques sur le marché chinois, tout en les aidant à se propulser sur le marché international. »

Eric Ducournau, PDG du Groupe Pierre Fabre, a également exprimé ses félicitations par vidéo, soulignant que « à l'avenir, la société Pierre Fabre continuera à travailler avec les Laboratoires Galénic pour développer davantage de produits hautement performants avec des technologies de formulation précises et de pointe, dans le but d'aider les femmes de tous âges à se sentir bien et belles. »

Au cours de cet événement, le sérum rétinol EVE LOM Radiance Repair a été présenté en direct sur CCTV. Formule anti-âge, ce sérum au rétinol EVE LOM Radiance Repair, offre douceur et puissance, repulpe et hydrate la peau, lui donnant un teint plus ferme, plus lisse et plus uniforme au fil du temps. Galénic a également présenté sa cure Cosméceutique [N°1] à la Vitamine C, ainsi que son nouveau produit Couture Secret D'Excellence Serum. La participation de Yatsen Global à l'événement avec EVE LOM et Galénic reflète l'importance que porte le groupe à ces deux marques, ainsi que l'ambition d'établir une présence mondiale et multimarque.

Yatsen Global a annoncé que le groupe participera à la prochaine CIIE en 2023 et a signé des contrats lors de la cérémonie d'ouverture, ce qui en fait le premier exposant à conclure un partenariat stratégique pour ce futur événement. Le groupe de cosmétiques a également signé un accord avec l'Université Sun Yat-sen, en vertu duquel les deux parties collaboreront pour aborder les questions de recherche autour de la beauté. En outre, la société s'est associée à l'université pour publier les derniers résultats de la Plateforme de recherche sur le vieillissement des peaux chinoises, contribuant ainsi à la recherche dans ce domaine.

Yatsen Global continuera à développer un portefeuille mondial de marques, permettant à d'autres acteurs de la beauté de conserver leur ADN unique tout en s'appuyant sur les technologies de pointe et les ambitions de Yatsen Global pour repousser les limites de développement, renouveler leur positionnement sur le marché chinois et obtenir une forte croissance sur le long terme.

