Ye kehrt für sein erstes Europakonzert seit 2014 in die Niederlande zurück

ARNHEM, Niederlande, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ye, der Künstler, der weltweit als Kanye West bekannt ist, wird am Samstag, den 6. Juni 2026, mit einem einmaligen Konzert im GelreDome in Arnheim, Niederlande, nach Europa zurückkehren. Der Auftritt wird Ye's erstes europäisches Live-Konzert seit 2014 und sein erster Auftritt in den Niederlanden seit 2013 sein.

Der Termin in Arnheim wird die erste europäische Station von Ye's Rückkehr auf den Kontinent sein. Während eine weitere Aufführung in diesem Sommer in Reggio Emilia, Italien, geplant ist (18. Juli 2026), wird die GelreDome-Show diese begrenzte Reihe von europäischen Terminen eröffnen.

„Wir freuen uns darauf, Ye im GelreDome begrüßen zu dürfen. Dies ist ein Ereignis von internationalem Ausmaß und ein besonderer Moment für das niederländische Publikum", sagte ein Sprecher von GelreDome. „Wir erwarten eine große Nachfrage."

Ye gilt als einer der einflussreichsten Künstler der letzten Jahrzehnte, der nicht nur die Musik, sondern auch die Mode, das Design und die Popkultur nachhaltig beeinflusst hat. Seine Live-Performances sind bekannt für ihre ausgeprägte künstlerische Vision und ihre groß angelegte Produktion.

Das Konzert im GelreDome wird von J.Noah Live organisiert, einem Unternehmen, das seit mehr als zwanzig Jahren internationale Konzerte und Tourneen veranstaltet.

Die Vorregistrierung für den Vorverkauf ist ab heute über die offiziellen Kanäle von GelreDome und J.Noah möglich. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 12. Februar um 10:00 Uhr MEZ, gefolgt vom allgemeinen Vorverkauf am Freitag, den 13. Februar um 10:00 Uhr MEZ.

