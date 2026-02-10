Ye revient aux Pays-Bas pour son premier concert européen depuis 2014

Le GelreDome Arnhem accueillera un spectacle unique aux Pays-Bas le 6 juin 2026

ARNHEM, Pays-Bas, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Ye, l'artiste mondialement connu sous le nom de Kanye West, reviendra en Europe avec un concert unique au GelreDome d'Arnhem, aux Pays-Bas, le samedi 6 juin 2026. Il s'agira du premier concert européen de Ye depuis 2014 et de sa première apparition aux Pays-Bas depuis 2013.

La date d'Arnhem sera la première étape européenne du retour de Ye sur le continent. Alors qu'une autre représentation est prévue plus tard cet été à Reggio Emilia, en Italie (18 juillet 2026), le spectacle du GelreDome ouvrira cette série limitée de dates européennes.

« Nous sommes impatients d'accueillir Ye au GelreDome. Il s'agit d'un événement d'envergure internationale et d'un moment spécial pour le public néerlandais », a déclaré un porte-parole de GelreDome. « Nous nous attendons à une demande importante. »

Ye est largement considéré comme l'un des artistes les plus influents de ces dernières décennies, avec un impact durable non seulement sur la musique, mais aussi sur la mode, le design et la culture populaire. Ses spectacles en direct sont connus pour leur vision artistique distinctive et leur production à grande échelle.

Le concert au GelreDome est organisé par J.Noah Live, qui produit des concerts et des tournées internationales depuis plus de vingt ans.

La pré-inscription à la prévente est disponible dès aujourd'hui sur les canaux officiels de GelreDome et de J.Noah. La prévente commence le jeudi 12 février à 10h00 CET, suivie de la mise en vente générale le vendredi 13 février à 10h00 CET.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873610/GelreDome.jpg