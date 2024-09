Yealink dévoile la MeetingBar A40 : Une solution simple, puissante et sécurisée pour les réunions hybrides

XIAMEN, Chine, 5 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Le marché mondial de la vidéoconférence devrait atteindre 20,02 milliards USD en valeur d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % de 2024 à 2030, selon un rapport 2024 de Grand View Research. Cette croissance est due en partie à l'adoption rapide des salles Microsoft Teams sur Android, qui sont connues pour leur commodité et leur flexibilité pour les petits espaces. Yealink, la première marque à avoir lancé des barres vidéo tout-en-un sous Android, continue de montrer la voie avec la MeetingBar A40 - une solution idéale pour les salles premium de petite à moyenne taille, offrant une simplicité, des performances et une sécurité inégalées pour les réunions hybrides.

Yealink MeetingBar A40, an Android-based all-in-one videoconferencing solution for premium small to medium rooms

Installation sans effort avec la simplicité d'un seul câble

Dites adieu aux câbles emmêlés et aux configurations complexes. La MeetingBar A40 simplifie le déploiement grâce à sa solution innovante à un seul câble. Voici ce qui la distingue :

Connexion d'un seul câble Cat5e : Connectez un seul câble Cat5e de la barre à la console tactile pour gérer à la fois l'alimentation et la connectivité réseau. Cette approche rationalisée élimine le besoin de câbles supplémentaires, et la synchronisation automatique lors de la connexion garantit un démarrage sans tracas.

: Connectez un seul câble Cat5e de la barre à la console tactile pour gérer à la fois l'alimentation et la connectivité réseau. Cette approche rationalisée élimine le besoin de câbles supplémentaires, et la synchronisation automatique lors de la connexion garantit un démarrage sans tracas. Câble USB-C tout-en-un: Un seul câble USB-C relie la console tactile à votre PC, gérant le partage de contenu 4K, le BYOD et l'alimentation électrique. Plus besoin de jongler avec le câble HDMI, le cordon VCH ou le chargeur PD : un seul câble sur la table pour tous vos besoins.

Améliorer l'expérience des réunions hybrides

Les réunions hybrides peuvent souvent donner aux participants à distance l'impression d'être déconnectés de ceux qui y assistent en personne. La MeetingBar A40 répond à ce problème grâce à son système de pointe à double caméra, alimenté par l'IA. La vue ultra large garantit la visibilité de chaque participant, tandis que la fonction IntelliFocus s'adapte dynamiquement aux orateurs actifs. Cela permet de s'assurer que tout le monde est vu et contribue à une réunion plus inclusive et plus engageante.

Les bruits de fond peuvent perturber la communication dans les environnements hybrides, mais l'A40 relève ces défis grâce à sa technologie audio avancée améliorée par l'IA. Doté d'un réseau de microphones à formation de faisceau 8-MEMS, il capture avec clarté les voix provenant de toutes les directions. Associé à un système audio full-duplex et à de puissants haut-parleurs stéréo, le A40 offre une expérience audio immersive et cristalline.

Sécurité à l'épreuve du temps avec Android

Fonctionnant sous Android 13 et intégré à la Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), la MeetingBar A40 garantit une sécurité solide et une préparation à l'avenir. Des fonctionnalités telles que Secure Boot, Hardware Attestation, Microsoft PKI et Secure Pairing offrent une protection complète contre les menaces potentielles, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille à chaque réunion.

La MeetingBar A40 de Yealink est plus qu'une simple technologie ; elle change la donne dans les environnements de travail dynamiques d'aujourd'hui. Avec son mélange de simplicité, d'inclusivité et de sécurité avancée, le A40 est prêt à élever vos réunions hybrides à de nouveaux sommets. Découvrez l'avenir des réunions avec Yealink.

À propos de Yealink Inc.

Yealink (300628.SZ) est un leader mondial des solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration. Présent dans plus de 140 pays et régions, Yealink est reconnu comme l'un des cinq premiers fournisseurs de visioconférence et occupe la première place sur le marché mondial des livraisons de téléphones SIP.

Pour plus d'informations, consultez le site www.yealink.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490460/Yealink_MeetingBar_A40_Android_based_all_in_one_videoconferencing_solution_premium_small_medium.jpg