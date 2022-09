Yeastar annonce son plus grand événement virtuel, Yeastar Day 2022 Virtual, axé sur les dernières innovations, les valeurs numériques et les possibilités de croissance

XIAMEN, Chine, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées et d'espaces de travail numériques innovants, a annoncé aujourd'hui que son événement, Yeastar Day 2022 Virtual, se tiendrait le 20 octobre, avec deux programmes disponibles : un programme pour les régions EMEA et APAC et un pour le continent américain. Les inscriptions sont ouvertes.

Cette année, sur le thème « Keep It Up », l'événement abordera la façon dont Yeastar aide ses clients à naviguer dans le contexte actuel de la transformation numérique et à créer de la valeur numérique. Lors de plusieurs séances, l'événement numérique sera l'occasion de présenter de nouveaux produits, des témoignages de réussites, des informations sur le secteur et des opportunités de réseautage interactif.

Programme de l'événement :

Nouveautés et perspectives pour la solution de communications unifiées Yeastar

Les participants observeront en détail les nouveautés et les perspectives pour 2023 : une solution omnicanale facile à adapter et à adopter par les responsables.

Lancement du système Yeastar Workplace pour la réservation de bureaux et la gestion des visiteurs

Yeastar lancera officiellement son système de réservation de bureaux et de gestion des visiteurs, faisant de Yeastar Workplace une solution tout-en-un de gestion des lieux de travail du futur.

Témoignages de réussites clients et partage d'expériences

Les partenaires de Yeastar témoigneront de leurs succès en racontant comment ils sont parvenus à attirer des clients de nombreux secteurs pour des besoins divers.

Explorer un écosystème technologique intégré

Les partenaires technologiques de Yeastar - Yealink, Hikvision, Zoho, Jabra, Snom, Gigaset, Fanvil, Telnyx, VoIP.ms et peoplefone - prendront également la parole pour présenter d'autres solutions d'écosystème.

« Nous sommes heureux de réunir des entreprises qui se passionnent pour la transformation numérique dans le domaine de l'apprentissage et du réseautage, a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. Nous invitons les revendeurs informatiques et télécoms, les fournisseurs de services gérés, les intégrateurs de systèmes et autres partenaires de distribution à découvrir de nouvelles façons de développer leur activité avec Yeastar et à nouer des liens significatifs. »

Cliquez ici pour en savoir plus et pour vous inscrire au Yeastar Day 2022 Virtual.

À propos de Yeastar

Yeastar aide les entreprises à créer de la valeur numérique en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 450 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la technologie appropriée aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées, la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de prospérer dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire Yeastar, consultez le site https://www.yeastar.com/fr/.

Contact pour les médias :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

SOURCE Yeastar Information Technology Co., Ltd.