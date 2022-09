Yeastar anuncia su mayor evento virtual, el Yeastar Day 2022 Virtual, centrado en las últimas innovaciones, los valores digitales y las oportunidades de crecimiento

XIAMEN, China, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), el proveedor líder mundial de soluciones de comunicaciones unificadas e innovador del lugar de trabajo digital, ha anunciado hoy que su evento virtual anual, Yeastar Day 2022 Virtual, tendrá lugar el 20 de octubre, que está disponible en dos horarios, EMEA & APAC y América. Ya está disponible la fase de inscripción.

Con el tema de este año "Keep It Up", el evento se centrará en cómo Yeastar está apoyando a sus clientes para navegar por el paisaje de la transformación digital de hoy y la entrega de valores digitales. Este evento digital de varias sesiones presenta anuncios de productos, intercambio de éxitos, perspectivas de la industria y oportunidades de redes interactivas.

Qué esperar:

Nuevas versiones y perspectivas de la solución de comunicaciones unificadas de Yeastar

Los asistentes podrán conocer en profundidad las últimas actualizaciones, así como las perspectivas para 2023 - una solución omnicanal, fácilmente adaptable y muy fácil de gestionar.

Debut del sistema de reservas y gestión de visitantes de Yeastar Workplace Desk

Yeastar lanzará oficialmente su sistema de reserva de escritorios y gestión de visitas para hacer de Yeastar Workplace una solución de gestión de puestos de trabajo todo en uno para el futuro del trabajo.

Historias de éxito de clientes e intercambio de experiencias

Los socios de Yeastar van a compartir sus historias de éxito sobre la adopción por parte de los clientes en una amplia gama de industrias y para diversas necesidades.

Exploración de un ecosistema tecnológico integrado

Los socios tecnológicos de Yeastar, Yealink, Hikvision, Zoho, Jabra, Snom, Gigaset, Fanvil, Telnyx, VoIP.ms y peoplefone también subirán al escenario para mostrar más soluciones del ecosistema.

"Estamos entusiasmados de reunir a las empresas apasionadas por la transformación digital para el aprendizaje y la creación de redes", explicó Prince Cai, vicepresidente de Yeastar. "Estamos invitando a revendedores de TI y telecomunicaciones, proveedores de servicios gestionados, integradores de sistemas y otros socios de canal a descubrir nuevas formas de hacer crecer el negocio con Yeastar y establecer conexiones significativas".

Haga click aquí si desea más información y registrarse para Yeastar Day 2022 Virtual.

Acerca de Yeastar

Yeastar ayuda a las empresas a hacer realidad los valores digitales, consiguiendo que las soluciones de comunicaciones y del lugar de trabajo sean fácilmente accesibles desde el punto de vista de la propiedad y la adopción hasta el uso y la gestión diarios. Yeastar se ha establecido como proveedor líder de soluciones de comunicaciones unificadas con una red global de socios y más de 450.000 clientes en todo el mundo. Comprometida con la entrega de la tecnología adecuada a las empresas orientadas al valor, Yeastar ofrece productos y servicios para UC&C, gestión del lugar de trabajo y lugar de trabajo híbrido para permitirles ganar en el mundo digital moderno. Para obtener más información sobre Yeastar o para convertirse en socio de Yeastar, visite https://www.yeastar.com/es/.

