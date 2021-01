Yeastar commence 2021 en présentant WebRTC et la vidéoconférence

La série P du IPBX est une solution dite « PBX-Plus-More » qui regroupe une gamme de fonctionnalités et de services, rendus encore plus polyvalents par cette mise à jour. Les nouvelles capacités intègrent :

La vidéoconférence

Conçu pour répondre aux besoins essentiels des PME en matière de réunion, la solution de vidéoconférence intégrée de Yeastar permet d'organiser des réunions en face à face sur le navigateur Web pour une communication instantanée entre les membres de l'équipe et les clients, où qu'ils se trouvent, ainsi que le partage d'écran et le chat d'équipe pour rester interactif.

Des clients Linkus UC améliorés

Les clients Linkus UC mettent à disposition une suite d'appels, de conférences, de permanences, de contacts d'entreprise et de collaborations à partir d'une interface unique utilisant les téléphones mobiles, les ordinateurs de bureau et les navigateurs Web. Outre la visioconférence, le client Web Linkus permet également de passer des appels audio et vidéo 1:1 à des collègues, des contacts personnels/d'entreprises et des clients au-delà des organisations.

Le service RAS

Le service RAS propose un nom de domaine fourni par Yeastar et offre un soutien complet pour une connectivité à distance permanente, un accès sécurisé instantané et une expérience cohérente des communications unifiées au bureau pour les utilisateurs du série P du IPBX. Il élimine considérablement les problèmes de configuration liés à la mise en place d'environnements de travail à distance.

« Avec cette mise à niveau, nous faisons de la série P une solution plus sophistiquée pour soutenir la main-d'œuvre agile d'aujourd'hui et le lieu de travail hybride de demain », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « À l'avenir, nous envisageons d'ajouter des options de déploiement de logiciels et de cloud, plus de capacités de communications unifiées et d'intégrations tierces pour offrir des communications ''illimitées'' aux PME. »

Yeastar sera en direct le mercredi 27 janvier à 17 h GMT+8 pour montrer ces nouvelles fonctionnalités en détail. La diffusion aura lieu sur les plateformes suivantes :

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des IPBX hébergés et sur site pour les PME et des solutions de communications unifiées (UC) qui mettent en contact plus efficacement le personnel et les clients. Fondée en 2006, la société Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur avec un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée et plus de 200 000 clients. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication faciles à utiliser et à gérer qui ont été immanquablement reconnues pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar, veuillez consulter le site https://www.yeastar.com/.

Contact pour les médias :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1421861/Video_Conferencing.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

SOURCE Yeastar Information Technology Co. Ltd.