Yeastar luidt 2021 in met een nieuwe service voor videovergaderingen en WebRTC

PBX-systeem uit de P-serie Is een 'PBX-Plus-More'-oplossing die voorziet in uiteenlopende functionaliteiten en services die met deze update nog veelzijdiger is geworden. De nieuwe functionaliteiten bestaan onder meer uit:

Videovergaderingen

De geïntegreerde oplossing van Yeastar voor videovergaderingen is specifiek samengesteld op basis van de behoeften van mkb's en maakt face-to-face-ontmoetingen mogelijk via de webbrowser. Samen met de optie om schermen te delen en de teamchatfunctie zorg en deze voor een directe en interactieve communicatie tussen teams en klanten.

Verbeterde Linkus UC-clients

In Linkus UC Clients hebt u met uw mobiele telefoon of via een desktop of webbrowser vanuit één enkele interface de beschikking over diverse gesprekken, vergaderingen, voicemail, presentie, zakelijke contacten en samenwerkingen. Naast videovergaderingen, Linkus Web Client nu ondersteuning voor 1:1 audio- en videobellen met collega's, bedrijfs-/privécontacten en klanten, ook buiten de organisaties.

Service voor externe toegang

De service voor externe toegang wordt geleverd met een door Yeastar verstrekte domeinnaam en biedt volledige ondersteuning voor altijd ingeschakelde verbindingen, directe en veilige toegang, en een betrouwbare UC-kantoorervaring voor gebruikers van de PBX uit de P-serie. Als prettige bijkomstigheid hebt u daarbij geen last meer van de configuratie-ellende die gepaard gaat met het instellen van externe werkomgevingen.

"Met deze upgrade wilden we het PBX-systeem uit de P-serie omvormen tot een geavanceerdere oplossing die de hedendaagse wendbare workforce en de toekomstige hybride werkplek beter ondersteunt", aldus Prince Cai, Vice President van Yeastar. "In de toekomst willen we ook nog opties toevoegen voor cloud- en software-implementatie, meer UC-functionaliteiten en meer integraties van derden, om mkb's een communicatie te bieden zonder grenzen."

Yeastar laat in een livestream op woensdag 27 januari, om 5:00 p.m. GMT+8 deze nieuwe functies in meer detail zien. De live-uitzending zal op de volgende platformen worden gestreamd:

Omtrent Yeastar

Yeastar biedt cloud-gebaseerde en plaatselijke VoIP-PBX'en voor mkb's en levert Unified Communications (UC)-oplossingen die het personeel en de klanten efficiënter verbinden. Yeastar, opgericht in 2006, heeft zich tot een wereldwijd leider in de branche ontwikkeld – met een mondiaal netwerk van distributeurs en wederverkopers die toegevoegde waarde bieden – en meer dan 200.000 klanten. Yeastar-klanten genieten de eenvoudig te verwerven en eenvoudig te beheren communicatieoplossingen die consequent erkend zijn voor hun sterke prestaties en innovatie. Voor meer informatie over Yeastar, raadpleeg https://www.yeastar.com/.

Media Contact:

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422006/Video_Conferencing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

Related Links

https://www.yeastar.com/



SOURCE Yeastar Information Technology Co. Ltd.