Yeastar lance la série P du IPBX pour les PME ayant des attentes plus élevées

XIAMEN, Chine et DALLAS, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), le premier fournisseur mondial de IPBX pour les PME, a annoncé aujourd'hui la sortie officielle de la série P du IPBX , lors de son premier événement de lancement d'envergure internationale. Plus qu'un simple IPBX, la série P de Yeastar rassemble voix, mobilité, présence, collaboration, et plus encore pour présenter une solution haut de gamme, « PBX-Plus-More ».

« Avec plus de dix ans d'expérience pratique, Yeastar va de l'avant avec de grandes ambitions concernant l'avenir des communications des PME », a déclaré Alan Shan, PDG de Yeastar. « Nous lançons la série P du IPBX pour répondre aux attentes des clients et les dépasser. Ce produit nous donnera la possibilité d'élargir nos canaux en vue de desservir un marché assez important, en comblant l'écart relatif aux communications unifiées (UC) et en permettant aux PME d'accroître leur productivité. »

Voici quelques éléments clés de la série P du IPBX, également présentés lors de l'événement de lancement virtuel :

Plus de fonctionnalités

Dotée de capacités supérieures de voix sur IP (VoIP) intégrées, la série P du IPBX présente également des clients de communication unifiée visant à fournir des fonctionnalités multiappareils, de la flexibilité et une indépendance géographique, ainsi qu'une solution économique pour les centres d'appel de sorte que les centres de service des PME puissent améliorer la satisfaction de la clientèle, un panneau de commande intuitif destiné aux réceptionnistes afin de simplifier le fonctionnement des appels, et plus encore.

La série P du IPBX présente une conception intelligente visant à offrir une expérience utilisateur et administrateur inégalée, comme la gestion des appels visuels, la lecture et l'écriture de tags NFC afin de faciliter la configuration des adresses IP, des autorisations précises basées sur des rôles d'utilisateur personnalisés, et un statut de présence enrichie adapté à divers scénarios.

Yeastar a également révélé que des fonctionnalités plus avancées sont en cours de développement et seront déployées à l'avenir. Notamment l'appel WebRTC, la vidéoconférence, l'intégration d'un logiciel de gestion de la relation client, le couplage téléphonie-informatique (CTI), et bien d'autres. Des options de déploiement basées sur les logiciels et le cloud sont également prévues, ainsi que d'autres intégrations tierces, le tout dans le but d'offrir une expérience vraiment unifiée.

Cliquez ici pour regarder l'événement de lancement mondial de Yeastar. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la série P du IPBX, cliquez ici .

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des IPBX hébergés et sur site pour les PME et fournit des solutions de communications unifiées (UC) qui mettent en contact plus efficacement le personnel et les clients. Fondée en 2006, la société Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur avec un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée et plus de 200 000 clients. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication faciles à utiliser et à gérer qui ont été constamment reconnues pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar, veuillez consulter le site www.yeastar.com .

Contact pour les médias :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

