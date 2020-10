Yeastar lancia il nuovo centralino serie P rivolto alle PMI con aspettative più elevate

XIAMEN, Cina e DALLAS, 27 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), fornitore leader mondiale di centralini per PMI, ha annunciato oggi il rilascio ufficiale del suo nuovo centralino serie P in occasione del suo primo evento di lancio globale. Più che un semplice centralino, la serie P di Yeastar fa convergere voce, mobilità, presenza, collaborazione e altro ancora per presentare una soluzione d'elite "PBX-Plus-More".

Ha dichiarato Alan Shan, CEO di Yeastar: "Con oltre un decennio di esperienza pratica, Yeastar sta procedendo con ambizioni ambiziose per plasmare il futuro della comunicazione per le PMI". "Lanciamo il centralino serie P per soddisfare e superare le maggiori aspettative dei clienti. Con questa offerta, siamo alla ricerca di un'espansione del canale per servire un mercato abbastanza consistente, colmando la lacuna delle UC e consentendo una produttività extra per le PMI".

Come dimostrato durante l'evento di lancio virtuale, alcuni punti salienti del centralino serie P sono:

Altre funzionalità

Con funzionalità VoIP superiori integrate, il centralino serie P introduce anche client UC per fornire funzionalità tra dispositivi diversi, flessibilità e indipendenza geografica, una soluzione di call center economica per i centri di servizio delle PMI per aumentare la soddisfazione dei clienti, un pannello operatore intuitivo per i receptionist per semplificare il funzionamento delle chiamate e molto altro ancora.

Più convenienza

Il centralino serie P è caratterizzato da un design intelligente per offrire un'esperienza di gestione e utente senza pari, come la gestione delle chiamate visualizzate, la scrittura/lettura NFC per una facile configurazione degli indirizzi IP, autorizzazioni granulari basate su ruoli utente personalizzati e uno stato di presenza arricchito adatto a vari scenari.

Altre possibilità

Yeastar ha anche rivelato che sono in fase di sviluppo funzionalità più avanzate che saranno implementate in futuro, tra cui chiamate WebRTC, videoconferenze, integrazione CRM, CTI, ecc. Anche le opzioni di implementazione basate su software e cloud sono sulla tabella di marcia, così come le integrazioni di terze parti senza soluzione di continuità per offrire un'esperienza veramente unificata.

Fare clic qui per vedere l'evento di lancio globale di Yeastar. Maggiori dettagli sul centralino serie P sono disponibili qui.

Informazioni su Yeastar

Yeastar fornisce centralini VoIP basati su cloud e in sede per le PMI e offre soluzioni UC (Unified Communications, Comunicazioni unificate) che connettono la forza lavoro e i client in modo più efficiente. Fondata nel 2006, Yeastar si è affermata come leader globale nel settore con una rete mondiale di distributori e rivenditori a valore aggiunto e oltre 200.000 clienti. I clienti Yeastar apprezzano le soluzioni di comunicazione di semplice gestione e utilizzo, che vengono costantemente riconosciute per i loro alti livelli di prestazioni e innovazione. Per ulteriori informazioni su Yeastar, visitare il sito www.yeastar.com.

