Yellow.ai fortalece seus recursos de plataforma com o Dynamic Conversation Designer para oferecer tempo de lançamento mais rápido no mercado

O Dynamic Conversation Designer da Yellow.ai cria fluxos de conversa semelhantes às humanas com designs eficazes, reduzindo o tempo de desenvolvimento em 50% e proporcionando maior produtividade

SAN MATEO, Califórnia, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, uma plataforma líder de IA de Conversação de nível empresarial, anunciou hoje o lançamento de seu Dynamic Conversation Designer, revolucionando o processo de design de fluxos de trabalho de bate-papo e conversação por voz com a Generative AI. Com sua interface fácil de usar e sem código, as empresas agora podem criar projetos precisos em poucos minutos, reduzindo o tempo de lançamento no mercado em 50%. A integração perfeita entre os fluxos de trabalho de design e desenvolvimento, simplifica a criação de experiências de conversação semelhantes às humanas, economizando tempo e custos na contratação e treinamento de novos talentos de design.

O design intuitivo da conversa é fundamental para o sucesso das interfaces de conversação, mas muitas vezes é um processo complexo e demorado. Também falta padronização e melhores práticas para o projeto de experiências de conversação naturais e eficazes. Consequentemente, uma infinidade de interfaces de conversação falha em atender às expectativas do usuário, levando a experiências e resultados de negócios abaixo do padrão.

O Dynamic Conversation Designer da Yellow.ai aborda esses desafios e redefine a maneira como as empresas criam experiências de conversação de alta qualidade. Integrado na plataforma da empresa, ele simplifica o processo de design com recursos exclusivos, como integração avançada de conteúdo de mensagens, controle de efeitos de voz, compartilhamento de designs e visualizações instantâneas de conversas finais sem alternar fluxos de trabalho, tornando a colaboração em tempo real uma realidade. Como resultado, libera tempo para desenvolvedores e designers de conversação se concentrarem em tarefas mais complexas, levando a uma maior produtividade e consistência.

Ao comentar sobre o lançamento, Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai, disse "Os fluxos de conversação que não têm pensamento de design podem frustrar os clientes, diminuir o ROI (Retorno sobre Investimento) esperado e potencialmente prejudicar a marca. Proporcionando maior produtividade, nosso Dynamic Conversation Designer está diretamente alinhado com nossa visão de capacitar as empresas a oferecerem as interações mais impactantes em escala e velocidade. Aproveitando-o, recentemente conseguimos entregar uma implementação de chatbot completa em duas horas, uma melhoria significativa em relação ao requisito anterior de pelo menos dois dias para design e desenvolvimento em silos."

Com o Dynamic Conversation Designer, as empresas podem criar conversas envolventes e personalizadas com designs dinâmicos, permitindo que ofereçam experiências aprimoradas ao cliente, impulsionem mais conversões e aumentem as vendas. Ele atende à necessidade das empresas de implantar uma plataforma de automação de conversação de ponta a ponta, na qual não precisam investir em ferramentas avulsas ou programas extensos para treinar novos recursos.

Sheikh Abdullah Ali, diretor executivo da Solutions ME, disse "O poder do design conversacional reside em sua capacidade de criar interações centradas no ser humano que pareçam perfeitas, naturais e intuitivas no mundo digital. O bom design de conversa deve ser envolvente e priorizar as necessidades do usuário. Com soluções acessíveis e escaláveis como o Dynamic Conversation Designer da Yellow.ai, acreditamos que podemos promover uma conexão mais profunda com os clientes e promover melhores resultados comerciais".

"Além disso, ao integrar IA generativa com o mecanismo de insights e designer de conversação proprietários da Yellow.ai, pretendemos produzir resultados de negócios aprimorados, incluindo taxas de deflexão aumentadas, taxas de conversão aprimoradas, uma experiência de cliente altamente personalizada e tempos de resolução mais rápidos", acrescenta Ravinutala. Em breve, o Dynamic Conversation Designer da Yellow.ai será capaz de fornecer sugestões aos designers, compartilhando o próximo fluxo provável e alertando para erros detectados, habilitados por IA generativa e uma integração mais estreita com o Mercado da Yellow.ai, que possui modelos e campanhas pré-construídos do setor e integrações de sistemas. Para ver como a Yellow.ai está moldando seu roteiro de produtos para ajudar as empresas a concretizarem seu verdadeiro potencial, inscreva-se no Envision the Future of Generative AI for Enterprises (Visualize o Futuro da IA Generativa para Empresas) da Yellow.ai, em 28 de fevereiro de 2023.

Sobre a Yellow.ai

Yellow.ai é uma Plataforma de Conversação AI de nível empresarial líder, permitindo que as empresas desbloqueiem o potencial de negócios em escala. A plataforma é confiável em mais de 85 países por mais de 1.000 empresas, incluindo Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Carrefour, Choithrams, Bharat Petroleum e Waste Connections US. Alimentada por agentes Dinâmicos de IA para empresas, a empresa visa oferecer interações semelhantes às humanas que melhoram a satisfação do cliente e aumentam o envolvimento dos funcionários em escala, por meio de sua plataforma sem código. Reconhecida pela Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC e G2 como líder, a empresa levantou mais de US$ 102 milhões de investidores de primeira linha e possui escritórios em seis países.

