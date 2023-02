Yellow.ai refuerza las capacidades de su plataforma con Dynamic Conversation Designer para acelerar el tiempo de comercialización

Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai crea flujos de conversación similares a los humanos con diseños eficaces, reduciendo el tiempo de desarrollo en un 50% y ofreciendo una mayor productividad

SAN MATEO, Calif., 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai , una plataforma líder de IA conversacional para empresas, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Dynamic Conversation Designer , que revoluciona el proceso de diseño de flujos de trabajo conversacionales de chat y voz con IA Generativa. Con su interfaz fácil de usar y sin código, las empresas pueden ahora crear diseños precisos en cuestión de minutos, reduciendo el tiempo de comercialización en un 50%. La perfecta integración entre los flujos de trabajo de diseño y desarrollo agiliza la creación de experiencias conversacionales similares a las humanas, ahorrando tiempo y costes en la contratación y formación de nuevos diseñadores.

El diseño de conversaciones intuitivas es fundamental para el éxito de las interfaces conversacionales, pero suele ser un proceso complejo y lento. También hay una falta de estandarización y de mejores prácticas para diseñar experiencias conversacionales naturales y eficaces. En consecuencia, multitud de interfaces conversacionales no cumplen las expectativas de los usuarios, lo que da lugar a experiencias y resultados empresariales de una calidad inferior.

Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai aborda estos retos y redefine la forma en que las empresas crean experiencias conversacionales de alta calidad. Integrado en la plataforma de la empresa, simplifica el proceso de diseño con funciones exclusivas como la integración de contenidos de mensajes enriquecidos, el control de efectos de voz, el uso compartido de diseños y la previsualización instantánea de las conversaciones finales sin cambiar de flujo de trabajo, lo que hace realidad la colaboración en tiempo real. Como resultado, libera tiempo para que los desarrolladores y diseñadores de conversaciones se centren en tareas más complejas, lo que se traduce en una mejora de la productividad y la coherencia.

Sobre el lanzamiento, Raghu Ravinutala, consejero delegado y cofundador de Yellow.ai, comentó, "Los flujos conversacionales que carecen de pensamiento de diseño pueden frustrar a los clientes, disminuir el ROI esperado y dañar potencialmente la marca. Nuestro Dynamic Conversation Designer, que aumenta la productividad, está directamente en línea con nuestra visión de capacitar a las empresas para ofrecer las interacciones más impactantes a escala y velocidad. Gracias a él, hace poco pudimos implementar un chatbot completo en dos horas, lo que supone una mejora significativa respecto a los dos días que se necesitaban antes para diseñar y desarrollar en silos."

Con Dynamic Conversation Designer, las empresas pueden crear conversaciones atractivas y personalizadas con diseños dinámicos, lo que les permite ofrecer mejores experiencias a los clientes, aumentar las conversiones e impulsar las ventas. Satisface la necesidad de las empresas de desplegar una plataforma de automatización conversacional integral en la que no necesiten invertir en herramientas aisladas ni en amplios programas para formar nuevos recursos.

Sheikh Abdullah Ali, director ejecutivo, Solutions ME, dijo, "El poder del diseño conversacional reside en su capacidad para crear interacciones centradas en el ser humano que resulten fluidas, naturales e intuitivas en el mundo digital. Un buen diseño de conversación debe ser atractivo y dar prioridad a las necesidades del usuario. Con soluciones accesibles y escalables como Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai , creemos que podemos fomentar una conexión más profunda con los clientes e impulsar mejores resultados empresariales."

"Además, al integrar la IA generativa con el motor de insights y el diseñador de conversaciones patentados de Yellow.ai, nuestro objetivo es producir mejores resultados de negocio, incluyendo mayores tasas de desvío, mejores tasas de conversión, una experiencia de cliente altamente personalizada y tiempos de resolución más rápidos," añadió Ravinutala. Dynamic Conversation Designer de Yellow.ai pronto será capaz de proporcionar sugerencias a los diseñadores compartiendo el siguiente flujo probable y alertando de los errores detectados, gracias a la IA generativa y a una integración más estrecha con el Yellow.ai Marketplace, que cuenta con plantillas industriales, campañas e integraciones de sistemas ya creadas. Para ver cómo Yellow.ai está dando forma a su hoja de ruta de productos para ayudar a las empresas a desarrollar su verdadero potencial, puede registrarse para Yellow.ai Envision the Future of Generative AI for Enterprises , el 28 de febrero de 2023.

