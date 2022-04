Yellow.ai reforça seu marketplace com agentes de IA dinâmica pré-construídos para oferecer tempo de lançamento no mercado mais rápido

Permitindo que as empresas acelerem sua jornada de automação de experiência total (TX) por meio de implementações rápidas, os agentes de IA dinâmica pré-construídos e verticais suportam casos de uso em setores importantes, incluindo varejo e automotivo, reduzindo o tempo de lançamento no mercado em até 50%

Os agentes de IA dinâmica de baixo código e pré-construídos da empresa para a experiência do funcionário (EX) ajudam as empresas a automatizar todo o ciclo de vida do funcionário, aumentando em até 30% a produtividade do funcionário e em até 40% a satisfação do funcionário

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, a plataforma líder de automação de experiência total (TX) de última geração, que tem a confiança de mais de mil empresas do mundo todo, anunciou hoje que aumentou seu Marketplace com agentes de IA dinâmica pré-construídos e de baixo código, permitindo um tempo de lançamento mais rápido no mercado e tempo de valorização mais rápido para as empresas. Alinhada com seu compromisso de promover a inovação contínua por meio de suas ofertas de produtos, a adição de agentes de IA verticais pré-treinados e prontos para implementar tem como objetivo ajudar as empresas a acelerar sua jornada de automação de TX.

De acordo com o Gartner, a aceleração dos negócios digitais está pressionando os líderes de TI para aumentar a velocidade de entrega e o tempo de valorização das aplicações. Abordando este desafio com maior precisão de solução, a biblioteca de soluções centralizadas do marketplace da Yellow.ai permite que as empresas implementem agentes de IA em apenas alguns cliques, reduzindo o tempo de lançamento no mercado em até 50%. Ela oferece modelos pré-construídos do setor que suportam casos de uso nos principais setores, incluindo varejo e automotivo; integradores de canais pré-construídos que suportam mais de 35 canais, incluindo WhatsApp, Facebook Messenger, Wechat, Slack, Twitter, MS Teams, Instagram e modelos de soluções pré-construídos para casos de uso em suporte ao cliente, engajamento do cliente, comércio de conversação, automação de RH e ITSM.

As empresas também podem utilizar os agentes de IA dinâmica pré-construídos para a experiência do funcionário(EX) para automatizar as jornadas de EX de ponta a ponta, desde a contratação até a aposentadoria, incluindo integração, treinamento e compromissos rotineiros dos funcionários. Oferecendo suporte a integrações contínuas com HCMs existentes, ITSMs como SuccessFactors e Service now, os agentes de IA pré-treinados resultam em aumento de até 30% da produtividade dos funcionários e 40% na satisfação dos funcionários. Com oferta atual de mais de 40 aceleradores pré-construídos, a empresa pretende oferecer mais de cem aceleradores pré-construídos em seu Marketplace espalhados por setores, canais e soluções até o final do segundo trimestre.

Ao comentar sobre a nova oferta, Rashid Khan, diretor de produtos e cofundador da Yellow.ai, disse: "Para atender às necessidades em evolução de clientes e funcionários, atualmente as empresas preferem soluções de automação Total Experience que oferecem resultados em pouco tempo. Com nossos agentes de IA dinâmica verticais pré-construídos, nosso objetivo é capacitá-los por meio de modelos customizáveis pré-treinados e fáceis de usar que ofereçam precisão, velocidade de valor e consistência específicas para suas necessidades de negócios. Por exemplo, por meio de nossas soluções verticalizadas para um dos principais fabricantes de automóveis, conseguimos automatizar a jornada de compra de ponta a ponta para seus clientes finais e aumentar em 300% as taxas de engajamento dos clientes em relação ao mês anterior."

A Yellow.ai também anunciou atualizações de recursos para sua atual caixa de entrada de soluções - uma plataforma de assistência ao agente omnicanal que agora suporta recursos como suporte à expiração da janela de 24 horas do WhatsApp e funcionalidade de chamada de vídeo na nuvem, oferecendo CSAT aprimorado em até 40%. A empresa também adicionou atualizações interessantes de recursos à sua oferta de voz com o objetivo de humanizar e aprimorar as experiências de conversação com seus agentes de IA de voz. Seu produto de engajamento do cliente Engage agora permite que as empresas tenham acesso a perfis de usuários unificados para permitir taxas de engajamento mais altas com conversas bidirecionais e oferecer experiências omnicanal perfeitas.

Sobre a Yellow.ai

A Yellow.ai é a plataforma líder de última geração de automação da experiência total e que permite às empresas tornar toda comunicação eficaz e prazerosa para seus clientes e funcionários. A plataforma tem a confiança de mais de mil empresas em mais de 85 países, como Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Waste Connections, American Bureau of Shipping e MG Motors. Impulsionada por agentes de IA dinâmica para empresas, a empresa tem como objetivo oferecer interações semelhantes às humanas que aumentem em escala a satisfação do cliente e o engajamento do cliente, por meio de seus desenvolvedores robóticos sem código. Reconhecida como líder pela Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC e G2 Crowd, a empresa arrecadou mais de USD 102 milhões de investidores de primeira linha e tem escritórios em seis países.

Acesse www.yellow.ai para mais informações. Entre em contato conosco: [email protected]

Consultas

Anujaa Singh

E-mail: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1736428/Yellow_ai_Logo.jpg

FONTE Yellow.ai

SOURCE Yellow.ai