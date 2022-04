Yellow.ai fortalece su mercado con agentes de IA dinámicos preconstruidos a fin de ofrecer menores tiempos de salida al mercado

Por medio de rápidos desarrollos que les permiten a las empresas acelerar su proceso de automatización de la experiencia total (TX), los agentes de IA dinámicos verticales preconstruidos respaldan casos de uso en industrias clave como la de comercio minorista y la automotriz, lo que reduce el tiempo de salida al mercado hasta en un 50 %

Los agentes de IA dinámicos de código bajo y preconstruidos por la compañía para la experiencia de los empleados (EX) ayudan a las empresas a automatizar todo el ciclo de vida de los empleados, lo que mejora la productividad de los colaboradores hasta en un 30 %, y su nivel de satisfacción hasta en un 40 %

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, la plataforma de automatización de experiencia total (TX) de última generación líder a nivel global en la que confían más de 1.000 empresas de todo el mundo, anunció hoy que aumentó su Marketplace con agentes de IA dinámicos de código bajo preconstruidos, lo que les permite a las empresas lograr menores tiempos de salida al mercado y acelerar la generación de valor. En línea con su compromiso de fomentar la innovación continua a través de sus ofertas de productos, la incorporación de agentes de IA verticales preentrenados y listos para su implementación tiene como objetivo ayudar a las empresas a acelerar su proceso de automatización de la TX.

Según Gartner, la aceleración de los negocios digitales está ejerciendo presión sobre los líderes de TI para aumentar la velocidad de entrega de aplicaciones y el tiempo de obtención de valor. Al abordar este desafío con una mayor precisión en las soluciones, la biblioteca de soluciones centralizada del mercado de Yellow.ai les permite a las empresas implementar agentes de IA en solo unos cuantos clics, lo que reduce el tiempo de salida al mercado hasta en un 50 %. Ofrece plantillas industriales prediseñadas que admiten casos de uso en industrias clave como la de comercio minorista y la automotriz; integradores de canales preconstruidos que admiten más de 35 canales como WhatsApp, Facebook Messenger, Wechat, Slack, Twitter, MS Teams e Instagram, y plantillas de soluciones prediseñadas para casos de uso en soporte al cliente, interacción con el cliente, comercio conversacional, recursos humanos y automatización de la gestión de servicios de TI (ITSM).

Las empresas también pueden aprovechar los agentes de IA dinámicos preconstruidos para la experiencia de los empleados (EX) a fin de automatizar los recorridos EX de extremo a extremo, desde la contratación hasta la jubilación, incluida la incorporación, la capacitación y la participación cotidiana de los empleados. Al admitir integraciones fluidas con los sistemas de gestión del capital humano (HCM) actuales y recursos de ITSM como SuccessFactors y Service Now, los agentes de IA preentrenados mejoran la productividad de los empleados hasta en un 30 % y la satisfacción de los empleados hasta en un 40 %. La compañía, que actualmente ofrece más de 400 aceleradores preconstruidos, tiene como objetivo para finales del segundo trimestre ofrecer más de 100 de estos en su mercado, distribuidos por industrias, canales y soluciones.

Al comentar sobre la nueva oferta, Rashid Khan, director de operaciones y cofundador de Yellow.ai, expresó: "Para abordar las necesidades cambiantes de los clientes y empleados, las empresas en la actualidad prefieren soluciones de automatización de la experiencia total que logren resultados al instante. Con nuestros agentes de IA dinámicos verticales prediseñados, nuestro objetivo es habilitarlos a través de modelos personalizables fáciles de usar y preentrenados que ofrezcan precisión, velocidad para generar valor y consistencia específica para sus necesidades comerciales. Por ejemplo, con nuestras soluciones verticalizadas para uno de los fabricantes líderes de automóviles, pudimos automatizar el proceso de compra de extremo a extremo para sus clientes finales y mejorar las tasas intermensuales de interacción del cliente en un 300 %".

Yellow.ai también anunció actualizaciones en su actual solución Inbox, una plataforma omnicanal de asistencia a agentes que ahora cuenta con características como compatibilidad con la caducidad de ventanas de WhatsApp a las 24 horas y la función de llamadas de video en la nube, con lo que genera un CSAT mejorado hasta en un 40 %. La compañía también agregó interesantes actualizaciones a su oferta de voz con el objetivo de humanizar y mejorar las experiencias conversacionales con sus agentes de voz por IA. Engage, su producto de interacción con el cliente, ahora permite a las empresas tener acceso a perfiles de usuario unificados para lograr mayores tasas de interacción con conversaciones bidireccionales, así como ofrecer experiencias omnicanal sin contratiempos.

Yellow.ai es la plataforma de automatización de experiencia total de última generación líder a nivel mundial que les permite a las empresas lograr que cada conversación sea satisfactoria y gratificante para sus clientes y empleados. Más de 1.000 empresas de más de 85 países confían en la plataforma, entre ellas Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Waste Connections, American Bureau of Shipping y MG Motors. Impulsada por agentes de IA dinámicos para empresas, la compañía pretende brindar interacciones similares a las humanas que mejoren la satisfacción del cliente y potencien el compromiso de los empleados a escala, por medio de sus creadores de bots sin código. La compañía, reconocida por Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC y G2 Crowd como un líder, ha recaudado más de USD 102 millones de parte de inversionistas ficha azul y cuenta con oficinas en seis países.

Visite www.yellow.ai para obtener más información. Contáctenos en [email protected].

Anujaa Singh

Correo electrónico: [email protected].

