Yellow Messenger propose l'assistant virtuel gratuit WhatsApp alimenté par l'IA pour aider les entreprises

Commentant l'initiative de continuité des activités, Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow Messenger, a déclaré : « La pandémie a eu des répercussions sur les économies du monde entier et c'est notre prérogative, en tant qu'innovateurs technologiques, de trouver des façons d'appliquer des solutions fondées sur l'intelligence artificielle pour favoriser la croissance et la reprise. Peu importe la taille d'une entreprise, nous voulons rendre l'IA conversationnelle accessible à tous en encourageant une plus grande adoption et une plus grande utilisation. Avec nos assistants virtuels WhatsApp Business, chaque entreprise aura l'occasion de renforcer son engagement face à l'entreprise. L'intelligence artificielle conversationnelle a le pouvoir de redéfinir les conversations sur la marque en offrant des expériences personnalisées et immersives, qui permettent d'obtenir la satisfaction et la fidélité des employés et des clients. »

Yellow Messenger fournit l'accès à une gamme de services, y compris un chatbot de questions et réponses sur WhatsApp dans plus de 120 langues, un compte WhatsApp Business, des connexions en direct illimitées pour 3 mois, une valeur de 100 dollars américains de notifications gratuites, des conversations illimitées, analytique, la génération de rapports, et un accès administrateur sur les tableaux de bord.

Plus de 150 entreprises dans le monde utilisent les assistants virtuels Yellow Messenger sur WhatsApp, notamment des organisations comme Pepsi, Xiaomi, ITC, Taj Hotels, Landmark Group, Tata AIG, Max Bupa, Bajaj, Sayurbox et Zenyum.

Le fait d'être activement présent sur de nouveaux canaux d'engagement pour les consommateurs jouera un rôle clé dans la conquête d'une part des ventes de la période des fêtes. Les marques doivent renforcer leurs canaux de communication D2C avec les utilisateurs pour se faire une place dans leur liste de vœux pour les vacances.

À propos de Yellow Messenger

Yellow Messenger fournit aux entreprises une plateforme fondée sur l'IA pour créer de riches expériences de conversation pour les clients et les employés. La technologie propriétaire permet une orchestration transparente entre les bots, les applications et les humains, dotant les solutions d'automatisation professionnelles de chatbots dans plus de 120 langues. La société est présente aux États-Unis, en Europe, au Brésil, aux Émirats arabes unis, en Indonésie, en Malaisie et en Inde. Consultez le site www.yellowmessenger.com

